Das Winterfinale 2026 im Val Gardena hat es in sich

St. Christina (BZ) (OTS) -

Wenn im Tal bereits der Frühling spürbar ist, lädt das Val Gardena noch einmal zu Skitagen & Events am Berg in Bestform ein. Sonnige Hänge, perfekt präparierte Pisten und der freie Blick auf Langkofel, Plattkofel und die Sellagruppe machen den Frühlingsskilauf zu einem echten Genuss.

Ein Höhepunkt des Sonnens-Skilauf-Spektakels ist dabei der Dolomites Dirndl Ski Day am 8. März 2026. Anlässlich des Internationalen Frauentags steht dieser Tag ganz im Zeichen von Gemeinschaft, Tradition und Lebensfreude.

Auf der Seiser Alm, rund um die Sanon-Hütte, treffen sportliche Schwünge auf alpine Tracht, Musik und ausgelassene Stimmung. Frauen feiern hier das Skifahren einmal anders – stilvoll im Dirndl und mit viel guter Laune. Wer Lust hat mitzumachen, die Anmeldung erfolgt beim Tourismusverein St. Ulrich: Tel. +39 0471 777600 oder [email protected]

Doch auch danach bleibt der Frühlingskilauf im Val Gardena voller Highlights. Im April setzen die Winter Finals vom 01. bis 06.04.2026 einen stilvollen Schlusspunkt unter die Saison. Wolkenstein verwandelt sich dabei in eine Bühne zum Skifahren, für Kulinarik und besten Sound. Tagsüber geht es auf die Piste, ab Mittag laden ausgewählte Skihütten zu Open-Air-Lounges mit Live-DJs, Panorama und regionalen Spezialitäten.

Höhepunkt ist das große Finale am 5. April mit nationalen und internationalen DJs, bevor die Saison am 6. April in der Baita Panorama – mit einem letzten sonnigen Nachmittag voller Musik – stilvoll und entspannt ausklingt. Mehr zum Programm unter: www.winterfinals.com