Wiener Gesundheitsverbund: Optimale Krebs-Behandlung durch übergreifende Zusammenarbeit

Wien (OTS) -

Die enge Zusammenarbeit verschiedener Fachrichtungen ist ein wichtiges Qualitätskriterium im Wiener Gesundheitsverbund. Ziel ist, Krebs-Patient*innen von der Diagnose über die maßgeschneiderte Therapie bis zur Nachbetreuung optimal zu begleiten. Magen- und Darmkrebs zählen zu den häufigsten Krebserkrankungen. In der Behandlung von Krebserkrankungen der Verdauungsorgane haben die Kliniken Landstraße und Favoriten höchste Expertise und ergänzen einander perfekt. Um diese hohe Behandlungsqualität zu sichern, treffen die Expert*innen aus Gastroenterologie, Radiologie, Onkologie, Chirurgie, der Radioonkologie und der Pathologie in interdisziplinären Tumorboards zusammen und besprechen die optimale Behandlung der Patient*innen. „Durch die überregionale Zusammenarbeit der 2 Kliniken fließen sehr viele Perspektiven und Erfahrungen in die gemeinsame Betrachtung ein und wir können unsere Patient*innen bestmöglich und nach aktuellsten Standards behandeln. Die Entscheidungen über die Behandlung unserer Patient*innen treffen unsere Expert*innen im Konsens, alles wird sehr genau dokumentiert“, erzählt Hannes Kaufmann, Vorstand der 3. Medizinische Abteilung, Zentrum für Onkologie und Hämatologie am Standort Klinik Favoriten und onkologische Ambulanz und (interdisziplinäre) Therapieambulanz in der Klinik Landstraße von den Vorteilen der überregionalen Tumorboards.

Höchste Expertise bei Magen- und Darmkrebs

Entscheidend ist dabei, dass die Kliniken Landstraße und Favoriten ein breites, sich ergänzendes chirurgisches Spektrum haben, besonders bei gastrointestinalen Tumoren. Dies können gutartige oder bösartige Tumore sein, zum Beispiel im Magen, im Darm oder in der Leber. Die Klinik Landstraße legt in der Tumorchirurgie den Schwerpunkt auf Magen, Bauchspeicheldrüse und Darm. Die Klinik Favoriten ist Referenzzentrum für Leber-, Bauchspeicheldrüsen- und Gallenwegs-Tumore.

Pathologie zentral bei Diagnose von Tumoren

Die Institute für Pathologie der Kliniken Favoriten und Landstraße haben sehr viel Erfahrung in der Diagnostik und Behandlung von Tumoren der Verdauungsorgane. Dieser Zusammenhang zeigt sich besonders in der Pathologie. Sie übernimmt am Weg zur Diagnose oftmals eine Schlüsselrolle. „Im Endoskopie-Zentrum in der Klinik Landstraße werden zum Beispiel bei einer Magen- oder Darmspiegelung Gewebeproben entnommen. Das oft nur sehr wenige Material muss von den Patholog*innen besonders sorgfältig untersucht werden, um hier eine klare Diagnose stellen zu können. Gewebeproben werden nach standardisierten Prozessen bearbeitet. Diese Prozesse dienen der Qualitätssicherung und dem Schutz der Patient*innen und werden durch mehrfache Kontrollschritte abgesichert“, erklärt Eva Reiter, Vorständin des Instituts für Pathologie und Mikrobiologie in der Klinik Landstraße. Die gut etablierte molekularpathologische Aufarbeitung des Tumorgewebes erfolgt in Zusammenarbeit mit der Klinik Favoriten.

Individuelle Krebs-Behandlung der Patient*innen an 2 Standorten

„Die Ergebnisse unserer Analysen nehmen wir mit ins überregionale Tumorboard. Dort werden die Patient*innen-Informationen und Untersuchungsergebnisse zusammengetragen und besprochen“, so Reiter. „Bei der Fallbesprechung im Tumorboard treffen die Expert*innen aus verschiedensten Fachbereichen gemeinsam eine Entscheidung für die individuelle Krebs-Behandlung der Patient*innen. Wenn eine Operation nötig ist, erfolgt diese an den chirurgischen Abteilungen der Kliniken Landstraße und Favoriten. Die systemische und zielgerichtete medikamentöse Therapie wird in einer der beiden Kliniken durchgeführt“, ergänzt Kaufmann. Das überregionale Tumorboard verbindet die Expertise beider Kliniken und stellt sicher, dass alle Krebs-Patient*innen von modernsten Behandlungsmethoden profitieren.

Service-Links:

Zentrum für Onkologie und Hämatologie, Klinik Favoriten: https://klinik-favoriten.gesundheitsverbund.at/leistung/onkologie-und-haematologie-abteilung/

Onkologische Ambulanz, Klinik Landstraße: https://klinik-landstrasse.gesundheitsverbund.at/leistung/onkologische-ambulanz-und-interdisziplinaere-therapieambulanz/

Onkologie-Plattform Wiener Gesundheitsverbund: https://gesundheitsverbund.at/onkologie/

Oncare.wien für Patient*innen: https://www.1450.wien/services/oncare-fuer-patientinnen/

Bildmaterial steht auf Anfrage zur Verfügung.