  • 12.02.2026, 07:30:33
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Der Werteschaffer Award gibt Unternehmern mit Verantwortung eine Bühne

Der Award würdigt nicht Umsatz oder Sichtbarkeit, sondern nachhaltige Wirkung – für Kunden, Märkte und Gesellschaft.

Österreich/Wien (OTS) - 

Mit dem Werteschaffer Award setzen NetzwerkGold und Digistore24 ein bewusstes Zeichen für werteorientiertes Unternehmertum im digitalen Raum. Ausgezeichnet werden Unternehmer, die wirtschaftlichen Erfolg mit Verantwortung, Qualität und gesellschaftlichem Beitrag verbinden.

Die Werteschaffer Award-Veranstalterin Eva Awert erzählt in diesem Talk mit MM-Herausgeber Otto Koller wie Unternehmer mit Verantwortung eine Bühne erhalten. Gleichzeitig rückt sie durch den Werteschaffer Award eine zentrale Frage in den Fokus: Wie bewusst wird unternehmerischer Einfluss, in einer Zeit, in der digitale Geschäftsmodelle enorme Reichweite ermöglichen, genutzt? Der Award würdigt nicht Umsatz oder Sichtbarkeit, sondern nachhaltige Wirkung – für Kunden, Märkte und Gesellschaft.

Eva Awert im Gespräch

Eva Awert erzählt in diesem Talk mit MM-Herausgeber Otto Koller wie Unternehmer mit Verantwortung eine Bühne erhalten.

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