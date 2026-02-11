Bundesheer: Silber bei Olympia für Zugsführer Thomas Steu und Wolfgang Kindl

Wien (OTS) -

Die Heeressportler Zugsführer Thomas Steu und Zugsführer Wolfgang Kindl rodelten im Doppelsitzer in Cortina zur Silbermedaille. Die Athleten mussten sich nur den italienischen Lokalmatadoren Rieder/Kainzwaldner geschlagen geben.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Ich gratuliere Zugsführer Steu und Kindl von ganzem Herzen zum Gewinn der Silbermedaille. Ihre Leistung war beeindruckend, wenn man bedenkt, dass die beiden Heeressportler erst seit der Saison 2023/24 ein Team bilden. Ich wünsche ihnen für den kommenden Bewerb noch viel Erfolg.“

Die beiden Heeressportler Thomas Steu und Wolfgang Kindl, von den Heeres-Leistungszentren Dornbirn und Innsbruck, behaupteten sich in der laufenden Saison konstant in den Spitzenplätzen und zählten damit zu den aussichtsreichsten Medaillenkandidaten. Diese Silbermedaille zählt nach dem Gesamtweltcupsieg in der Saison 2023/24, WM-Silber 2024 sowie EM-Gold zu den Karrierehighlights.

Das Heeressportzentrum fördert mit seinen elf Heeres-Leistungssportzentren seit 1962 den österreichischen Leistungssport. Jährlich sind circa 495 Personen, davon 30 im Behindertensport, Teil des Förderprogramms des Heeressports. Traditionell stellt der Heeressport zahlreiche Teilnehmer bei sportlichen Großveranstaltungen wie den Olympischen- und Paralympischen Spielen sowie Europa- und Weltmeisterschaften. Die Athleten des Bundesheeres haben bereits in der Vergangenheit unzählige Erfolge und Medaillen für Österreich erzielt.