  • 11.02.2026, 20:01:03
  • /
  • OTS0123

Bundesheer: Heeressportlerinnen rodeln zu Olympiabronze im Doppelsitzer

Starke Fahrt von Korporal Selina Egle und Lara Kipp wird mit Podestplatz belohnt

Korporal Selina Egle und Lara Kipp
Wien (OTS) - 

Die Heeressportlerinnen, Selina Egle und Lara Kipp haben im Doppelsitzer-Bewerb die Bronzemedaille geholt. Die Spitzensportlerinnen mussten sich lediglich den Olympiasiegern Vötter/Oberhofer (ITA) sowie dem deutschen Duo Eitberger/Matschina geschlagen geben.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Unser Rodel-Doppelsitzer mit den Korporälen Selina Egle und Lara Kipp haben mit ihrer Leistung eindrucksvoll unter Beweis gestellt, was mit Disziplin Leidenschaft und Teamgeistmöglich ist. Ich gratuliere den beiden Heeressportlerinnen von ganzem Herzen zur Bronzemedaille. Bewundernswert ist der Erfolg umso mehr, wenn man bedenkt unter welchem Druck die Beiden als Top-Favoritinnen gestanden sind.“

Korporal Selina Egle und Korporal Lara Kipp, beide vom Heeres-Leistungssportzentrum Innsbruck dominierten im Olympia-Jahr 2026 die Weltcup-Saison im Doppelsitzer. Sie führen die Gesamtwertung an und gewannen drei Weltcuprennen und wurden viermal Zweite. In der aktuellen Weltcup-Saison liegen sie klar vor den deutschen Teams, was den Druck bei den Olympischen Spielen als Top-Favoritinnen zusätzlich verstärkt hat. Die Bronzemedaille ist der emotionale Höhepunkt einer Saison, in der die beiden Heeressportlerinnen derenormen Erwartungshaltung standhielten.

Das Heeressportzentrum fördert mit seinen elf Heeres-Leistungssportzentren seit 1962 den österreichischen Leistungssport. Jährlich sind circa 495 Personen, davon 30 im Behindertensport, Teil des Förderprogramms des Heeressports. Traditionell stellt der Heeressport zahlreiche Teilnehmer bei sportlichen Großveranstaltungen wie den Olympischen- und Paralympischen Spielen sowie Europa- und Weltmeisterschaften. Die Athleten des Bundesheeres haben bereits in der Vergangenheit unzählige Erfolge und Medaillen für Österreich erzielt.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Korporal Selina Egle und Lara Kipp [Bild, 2.96MB]

Bundesministerium für Landesverteidigung

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright