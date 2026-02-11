Bundesheer: Heeressportlerinnen rodeln zu Olympiabronze im Doppelsitzer

Wien (OTS) -

Die Heeressportlerinnen, Selina Egle und Lara Kipp haben im Doppelsitzer-Bewerb die Bronzemedaille geholt. Die Spitzensportlerinnen mussten sich lediglich den Olympiasiegern Vötter/Oberhofer (ITA) sowie dem deutschen Duo Eitberger/Matschina geschlagen geben.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Unser Rodel-Doppelsitzer mit den Korporälen Selina Egle und Lara Kipp haben mit ihrer Leistung eindrucksvoll unter Beweis gestellt, was mit Disziplin Leidenschaft und Teamgeistmöglich ist. Ich gratuliere den beiden Heeressportlerinnen von ganzem Herzen zur Bronzemedaille. Bewundernswert ist der Erfolg umso mehr, wenn man bedenkt unter welchem Druck die Beiden als Top-Favoritinnen gestanden sind.“

Korporal Selina Egle und Korporal Lara Kipp, beide vom Heeres-Leistungssportzentrum Innsbruck dominierten im Olympia-Jahr 2026 die Weltcup-Saison im Doppelsitzer. Sie führen die Gesamtwertung an und gewannen drei Weltcuprennen und wurden viermal Zweite. In der aktuellen Weltcup-Saison liegen sie klar vor den deutschen Teams, was den Druck bei den Olympischen Spielen als Top-Favoritinnen zusätzlich verstärkt hat. Die Bronzemedaille ist der emotionale Höhepunkt einer Saison, in der die beiden Heeressportlerinnen derenormen Erwartungshaltung standhielten.

Das Heeressportzentrum fördert mit seinen elf Heeres-Leistungssportzentren seit 1962 den österreichischen Leistungssport. Jährlich sind circa 495 Personen, davon 30 im Behindertensport, Teil des Förderprogramms des Heeressports. Traditionell stellt der Heeressport zahlreiche Teilnehmer bei sportlichen Großveranstaltungen wie den Olympischen- und Paralympischen Spielen sowie Europa- und Weltmeisterschaften. Die Athleten des Bundesheeres haben bereits in der Vergangenheit unzählige Erfolge und Medaillen für Österreich erzielt.