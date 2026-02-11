  • 11.02.2026, 16:20:33
  • /
  • OTS0118

IV vor EU-Gipfel: Jetzt braucht es Umsetzung, Tempo und Entschlossenheit

Wettbewerbsfähigkeit sichern – Energiepreise senken, Bürokratie abbauen, Binnenmarkt vollenden

Wien (OTS) - 

Vor dem EU-Sondergipfel zur Wettbewerbsfähigkeit fordert die Industriellenvereinigung (IV) rasche und konkrete Fortschritte. „Der Wettbewerbsdruck ist nicht neu, aber er wird immer sichtbarer. Europa fällt gegenüber den USA und China zurück. Hohe Energiepreise, überbordende Bürokratie und zu langsame Entscheidungen kosten Investitionen und Arbeitsplätze“, so IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

Zwar gibt es erste positive Signale: „Mit den Omnibus-Entlastungspaketen und neuen Handelsinitiativen – etwa mit Indien – zeigt Europa, dass es handeln kann. Doch Analysen und Ankündigungen reichen nicht mehr. Jetzt zählt die konsequente Umsetzung“, betont Neumayer.

Der Binnenmarkt muss endlich vollendet werden. Bestehende Handelshemmnisse wirken faktisch wie hohe Zölle – rund 44 Prozent im Warenverkehr und sogar 110 Prozent im Dienstleistungsbereich. Gleichzeitig verursacht zusätzliche, noch nicht umgesetzte Regulierung laut dänischer Ratspräsidentschaft Mehrkosten von mindestens 71 Milliarden Euro jährlich. „Dieses Geld fehlt für Investitionen, Innovation und Beschäftigung.“

Auch bei den Energiepreisen besteht dringender Handlungsbedarf: Europa liegt im internationalen Vergleich weiterhin deutlich über wichtigen Wettbewerbern. „Dekarbonisierung darf kein Standortnachteil sein. Wir brauchen wettbewerbsfähige Energiepreise, weniger Bürokratie und offene Märkte“, so Neumayer.

Zudem muss Europa seine Innovations- und Investitionskraft stärken. „Uns fehlen nicht die Ideen, sondern Kapital und wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen“, so Neumayer. Die IV fordert ein höheres Horizon-Europe-Budget, die Vollendung der Spar- und Investitionsunion sowie weniger regulatorische Hürden. Gleichzeitig braucht es praktikable Regeln für Unternehmen: Vereinfachungen im Sozialrecht, ein „Stop-the-Clock“ bei der Entgelttransparenz-Richtlinie sowie eine stärkere Fokussierung von EU-Mitteln auf Qualifikationsentwicklung.

Abschließend appelliert die IV an die EU-Staats- und Regierungschefs, klare Prioritäten zu setzen: „Europa muss doppelt so schnell und doppelt so entschlossen handeln. Wir müssen Zukunftspolitik vorantreiben und gleichzeitig alte Hemmnisse abbauen. Wenn wir nicht schneller werden, wandern Investitionen ab, und mit ihnen Wohlstand und Jobs.“

Rückfragen & Kontakt

Industriellenvereinigung
Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.iv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NPI

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Industriellenvereinigung

Rückfragen & Kontakt

Industriellenvereinigung
Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.iv.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright