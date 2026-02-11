Bundesheer: Olympia-Silber in der Nordischen Kombination für Heeressportler

Wien (OTS) -

Der Heeressportler Gefreiter Johannes Lamparter sicherte sich in der Nordischen Kombination die Silbermedaille. Der Tiroler musste sich nach dem Springen auf der Normalschanze und im anschließenden 10 km Langlauf nur dem Norweger Jens Oftebro geschlagen geben.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Gefreiter Johannes Lamparter hat mit seiner Leistung eindrucksvoll gezeigt, was mit Disziplin, Leidenschaft und Kampfgeist möglich ist. Ich gratuliere Herrn Gefreiten Johannes Lamparter von ganzem Herzen zur Silbermedaille. Dieser Erfolg ist ein starkes Signal für den Österreichischen Spitzensport.“

Gefreiter Johannes Lamparter, vom Heeres-Leistungssportzentrum Faak am See, prägte die Saison im Weltcup der Nordischen Kombination mit mehreren Siegen und der Führung im Gesamtweltcup. Er ging daher als einer der stärksten Athleten ins Olympia-Jahr. Seine konstante Form machten ihn zu einem der Medaillenkandidaten in Mailand-Cortina, nachdem er 2022 in Peking als Weltcup-Leader ohne Edelmetall geblieben war. Diese Medaille ist der vorläufige Höhepunkt seiner Sportlerkarriere.

Das Heeressportzentrum fördert mit seinen elf Heeres-Leistungssportzentren seit 1962 den österreichischen Leistungssport. Jährlich sind circa 495 Personen, davon 30 im Behindertensport, Teil des Förderprogramms des Heeressports. Traditionell stellt der Heeressport zahlreiche Teilnehmer bei sportlichen Großveranstaltungen wie den Olympischen- und Paralympischen Spielen sowie Europa- und Weltmeisterschaften. Die Athleten des Bundesheeres haben bereits in der Vergangenheit unzählige Erfolge und Medaillen für Österreich erzielt.