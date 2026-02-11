  • 11.02.2026, 14:52:34
  • /
  • OTS0110

Zukunft (mit)gestalten: ACB setzt 2026 auf Innovation, Nachhaltigkeit und Kooperation

ACB Präsidentin Renate Androsch-Holzer mit ACB Geschäftsführerin Marie Lechner präsentieren das neue Kommunikationsformat "meetUP by ACB"

Die Branche ist im Aufschwung und wir möchten weiterhin aktiv mitgestalten. Es braucht jetzt neue Ideen, kreative Formate und mutige Wege, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und Österreich als internationalen Tagungsstandort weiter zu stärken

ACB-Präsidentin Renate Androsch-Holzer

1/3
Wien (OTS) - 

Ein neues Jahr. Neue Impulse. Neue Wege.

2026 startet das Austrian Convention Bureau (ACB) mit einem klaren Bekenntnis zu Innovation und gemeinsamer Weiterentwicklung. Die Schwerpunkte des neuen Verbandsjahres reichen von der Etablierung eines zukunftsweisenden Fachmagazins über nachhaltige Weiterentwicklung der Umweltzeichen-Richtlinie UZ62 für Green Meetings & Green Events bis hin zur intensiveren Zusammenarbeit mit Branchenverbänden.

Innovation als Leitthema 2026

Das Jahr 2026 steht beim Austrian Convention Bureau ganz im Zeichen der Innovation – inhaltlich wie programmatisch. „Die Branche ist im Aufschwung und wir möchten weiterhin aktiv mitgestalten. Es braucht jetzt neue Ideen, kreative Formate und mutige Wege, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und Österreich als internationalen Tagungsstandort weiter zu stärken“, betont ACB-Präsidentin Renate Androsch-Holzer.

Die Convention4u, das jährliche „Tagungslabor“ des Verbands für alle Mitarbeitenden im Tagungs- und Business Meeting Sektor, welches von 22.-24. Juni 2026 im Ferry Porsche Congress Center in Zell am See stattfindet, wird sich daher diesem zentralen Thema unter dem Motto „loslassen. neudenken.“ widmen. Am Montagabend vor dem offiziellen Kongressstart findet vom Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus die feierliche Verleihung des Österreichischen Innovationspreis Tourismus (ÖIT) statt, bei der innovative Projekte und Persönlichkeiten der Branche gewürdigt werden.

Neues Fachmagazin setzt auf audiovisuelle Kommunikation

Ein zentrales Projekt 2026 ist die Entwicklung eines neuen Kommunikationsformats für die Branche: Das ACB plant die Herausgabe eines audiovisuellen, dynamisch aufbereiteten Magazins, das aktuelle Entwicklungen, Best Practices und Impulse in innovativer Form präsentiert. „Unser Ziel ist es, ein Medium zu schaffen, das nicht nur informiert, sondern inspiriert – und dabei neue Wege der Kommunikation geht“, so ACB-Geschäftsführerin Marie Lechner. Das neue Format meetUP by ACB soll für Austausch, Dialog und Begegnung jenseits klassischer Printmagazine stehen und unterschiedliche Perspektiven aus der Meetingindustrie vereinen.

Nachhaltigkeit und Kooperation im Fokus

Auch 2026 bleibt Nachhaltigkeit ein zentrales Anliegen des Verbands. Als aktiver Partner bringt sich das Austrian Convention Bureau intensiv in den Weiterentwicklungsprozess der Umweltzeichen-Richtlinie UZ62 für Green Meetings & Green Events ein und setzt damit ein starkes Signal für verantwortungsvolles Veranstalten. Darüber hinaus sollen Kooperationen intensiviert werden – mit dem Ziel, Kompetenzen zu bündeln und gemeinsam größere Wirkung zu erzielen. „Es ist essenziell, dass wir als Branche zusammenstehen, voneinander lernen und uns gegenseitig unterstützen“, so Androsch-Holzer.

Weitere Informationen über das Austrian Convention Bureau, dessen Arbeit und Aktivitäten für die österreichische Meetingbranche unter www.acb.at.

Rückfragen & Kontakt

Austrian Convention Bureau
Nicole Körber
Telefon: 0676 57 64 666
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | T45

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von ACB Präsidentin Renate Androsch-Holzer mit ACB Geschäftsführerin Marie Lechner präsentieren das neue Kommunikationsformat "meetUP by ACB" [Bild, 4.71MB]
Vorschau Bild von Convention4u Teilnehmende beim Netzwerken im Salzburger Land (Tagungslabor 2017) [Bild, 4.03MB]
Vorschau Bild von Das Austrian Convention Bureau (ACB) strebt als Lizenznehmer des Österreichischen Umweltzeichen (UZ) an die Convention4u zum 17. Mal als Green Meetings zu zertifizieren (nach den Kriterien der Richtlinie UZ62). [Bild, 0.96MB]

ACB - Austrian Convention Bureau

Rückfragen & Kontakt

Austrian Convention Bureau
Nicole Körber
Telefon: 0676 57 64 666
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright