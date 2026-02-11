AVISO Punsch the Rich – die Gegenveranstaltung zum Opernball von LINKS

Wien (OTS) -

Zum vierten Mal veranstaltet die Wienpartei LINKS eine Alternativveranstaltung zum Opernball – gratis und für alle. Im Kontext der aktuell enormen Kürzungen im Sozial- und Kulturbereich in Wien bereitet der Reichtum, der am Opernball jährlich zur Schau gestellt wird, heuer besondere Fassungslosigkeit. In der Staatsoper genehmigen sich die Ballgäste ein paar Wüstel und ein Bier für 40 Euro, während in den Notquartieren für Obdachlose die warmen Mahlzeiten “eingespart” werden.

“Wir wollen Luxus, und zwar für alle”, so LINKS-KPÖ Bezirksrat für die Innere Stadt Benjamin Traugott. “Wien darf nicht den Eliten überlassen werden – wir müssen uns unsere Stimme immer wieder erkämpfen. Schließlich sind wir alle Wien und wir alle haben ein Recht auf ein Leben in Würde und Unversehrtheit.”, erklärt LINKS-Sprecherin und Bezirksrätin auf der Wieden, Amela Pokorski.

In diesem Sinne feiert LINKS ab 19:30 Uhr am Albertinaplatz: Es gibt gratis Punsch und jeweils um 20:30 und 21:30 Livemusik und Linkswalzer. “Gemeinsam bringen wir die Verhältnisse zum Tanzen”, läd Amela Pokorski ein.

Interviews mit Pokorski und Traugott können zwischen 19:30 und 21:30 geführt werden.

Fotos von den Veranstaltungen der vergangenen Jahre sind hier zu finden.

Punsch the Rich – die Gegenveranstaltung zum Opernball von LINKS

Protestveranstaltung am Donnerstag, 12.2. 19 bis 24 Uhr, zwischen Oper und Albertina: Gratis Punsch, Musik und Walzer für Alle, statt Alles Walzer: Es gibt gratis Punsch und jeweils um 20:30 und 21:30 Livemusik und Linkswalzer. “Gemeinsam bringen wir die Verhältnisse zum Tanzen”, läd LINKS Sprecherin Amela Pokorski ein. Interviews mit Pokorski und Benjamin Traugott, LINKS Bezirksrat für die Innere Stadt, können zwischen 19:30 und 21:30 geführt werden.

Datum: 12.02.2026, 19:00 Uhr - 13.02.2026, 00:00 Uhr

Art: Gesellschaft

Ort: Albertinaplatz



1010 Wien