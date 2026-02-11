Standortkongress „Meet Austria“ setzt starkes Signal – GE HealthCare mit klarer Zukunftsintention für Österreich

Wien (OTS) -

„Mit der ‘Meet Austria’, dem größten Standortkongress Österreichs, bringen wir über 440 CEOs und internationale Unternehmensvertreter mit österreichischen Stakeholdern zusammen. Als Bundesregierung, als oberste Vertriebsmitarbeiter der Republik, stehen wir dabei Seite an Seite mit unseren Unternehmen, um für den Standort Österreich zu werben. Darüber hinaus setzen wir heute den Startschuss für die Neuausrichtung der Austrian Business Agency, der Vertriebsabteilung der Republik. Um neben dem heutigen Bekenntnis von GE HealthCare zum Wirtschaftsstandort Österreich und zum Produktions- und Forschungsstandort Zipf, weitere Unternehmen für den Standort zu gewinnen“, sagt Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer bei der Standortveranstaltung im Schloss Schönbrunn in Wien.

Das globale Medizintechnikunternehmen GE HealthCare, mit einem weltweit erzielten Jahresumsatz von 20,6 Milliarden US-Dollar und rund 54.000 Mitarbeitenden, beabsichtigt, seinen Standort in Zipf, Oberösterreich, zu erweitern. Der Standort fungiert bereits als globales Headquarter für Women’s Health Ultrasound und vereint führende Forschung, Entwicklung und Fertigung hochpräziser ultraschallbasierter Technologien, die weltweit exportiert werden. Mehr als 400 Fachkräfte aus über 20 Nationen arbeiten hier, ein Drittel davon im Bereich Forschung und Entwicklung. Die beabsichtigte Weiterentwicklung umfasst den Ausbau von Produktions- und Logistikkapazitäten, Investitionen in moderne Fertigungstechnologien, Automatisierung, Digitalisierung und Industrie-4.0-Lösungen sowie langfristige Maßnahmen zur Stärkung von Forschung, Entwicklung und internationaler Kooperation.

Gerald Seifriedsberger, Managing Director GE HealthCare Austria, General Manager Women‘s Health Ultrasound, GE HealthCare: „Zipf ist für GE HealthCare ein zentraler Standort für Forschung, Entwicklung und Produktion in der Frauen­gesundheit. Seit 25 Jahren entwickeln wir hier Technologien, die weltweit eingesetzt werden und die Versorgung von Frauen und Kindern nachhaltig verbessern. Die Anforderungen an das Gesundheitswesen steigen – umso wichtiger ist es, dass wir als Unternehmen gemeinsam mit Politik, Partnern und Gesundheitseinrichtungen zusammenwirken, um echte Verbesserungen für Patient:innen und ihre Versorgung zu erreichen."

Standortagentur ABA nimmt zentrale Rolle ein

Die Austrian Business Agency (ABA) präsentierte im Rahmen der Veranstaltung ihre Bilanz 2025, die ein außergewöhnlich starkes Jahr zeigt: Insgesamt wurden 26.736 Beratungen durchgeführt, betreute Unternehmen werden 900 Millionen Euro investieren und mehr als 2.700 neue Arbeitsplätze schaffen. Der Anteil an Startups und Forschungsprojekten ist erneut gestiegen. Die ABA verzeichnete 21.000 Beratungen zum Leben & Arbeiten in Österreich sowie knapp 4.000 Beratungen der Servicestelle Aufenthalt & Einwanderung zur Rot-Weiß-Rot Karte.

Mit ihrer Neuausrichtung übernimmt die ABA künftig eine noch zentralere Rolle als Kompetenzzentrum und Servicestelle für internationale Ansiedlungs- und Investitionsvorhaben sowie für die Anwerbung internationaler Fach- und Spitzenkräfte. Der Fokus liegt dabei auf drei strategischen Schwerpunkten:

auf zielgerichtetem Standortmarketing in Schlüsseltechnologien, wo die ABA als Service Point für Zukunftsinvestments fungiert

auf dem Auf- und Ausbau von ABA-Fachkräftehubs für die Anwerbung von Spitzenkräften aus Lateinamerika und Südostasien, mit klarem Fokus auf die Bereiche IT, Technik, Energie, Mobility und Life Sciences

auf Innovation durch Digitalisierung, basierend auf „Your easy access to Austria“, das individuelle Beratung mit digitalen Services verbindet

„Die aktuelle Dynamik bestätigt, wie wichtig ein modernes, international ausgerichtetes Standortmarketing ist. Die ABA unterstützt internationale Unternehmen entlang des gesamten Investitions- und Ansiedlungsprozesses — von der ersten Idee bis zur Realisierung. Mit der Neuausrichtung legen wir den Fokus noch stärker auf Schlüsseltechnologien, internationale Fachkräfte und digitale Services. Unser Ziel ist klar: Internationale Unternehmen mit Investitionen nach Österreich zu holen, Arbeitsplätze zu schaffen und die Wettbewerbsfähigkeit des Landes langfristig zu stärken“, sagt ABA-Geschäftsführer René Tritscher.

Die Industriestrategie Österreich 2035 bildet den übergeordneten Rahmen. Sie ist ein klares Bekenntnis der Bundesregierung zu einem starken Produktionsstandort und zur heimischen Industrie. Ihr Ziel ist es, Österreich wieder unter die zehn wettbewerbsfähigsten Volkswirtschaften der Welt zu führen. Die Strategie stärkt technologische Souveränität, setzt klare Prioritäten für Forschung, Innovation, Produktion und Export und erhöht die wirtschaftliche Resilienz des Landes.