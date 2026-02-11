Walter Ruck muss gehen: #zusammenstaerker verlangt sofortigen Rücktritt

Wien (OTS) -

Die Reforminitiative #zusammenstaerker fordert den sofortigen Rücktritt von Walter Ruck als Präsident der Wirtschaftskammer Wien. Die jüngsten Enthüllungen rund um Machtmechanismen, Intransparenz und Postenschacher haben das Vertrauen in die Führung der Kammer massiv beschädigt.

„Die Berichte der vergangenen Tage haben das Fass zum Überlaufen gebracht. Walter Ruck ist als Präsident der Wirtschaftskammer Wien nicht mehr tragbar“, erklärt Initiator Stephan Zöchling. „Wer eine gesetzliche Interessenvertretung führt, trägt Verantwortung gegenüber tausenden Unternehmerinnen und Unternehmern, nicht gegenüber seinem inneren Machtzirkel.“

Die Vorwürfe wiegen schwer: Intransparente Entscheidungen, fragwürdige Personalrochaden, der Vorwurf von Nepotismus und eine Führungskultur, die Kritik offenbar nicht zulässt. Für #zusammenstaerker ist klar: So kann und darf eine moderne Interessenvertretung nicht geführt werden. „Die Wirtschaftskammer Wien ist keine Fürstenresidenz. Sie ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts mit Pflichtmitgliedern. Das verpflichtet zu Transparenz und Integrität. Wenn dieses Vertrauen verloren geht, braucht es Konsequenzen.“

Die Initiative fordert daher einen personellen Neustart an der Spitze der Wirtschaftskammer Wien und ruft Menschen in ganz Österreich dazu auf, ihre Stimme zu erheben und die Forderung nach Konsequenzen zu unterstützen.

„Wir haben bereits im Herbst gezeigt, dass wir etwas bewegen können, wenn sich viele zusammentun und den Druck erhöhen. Genau jetzt ist ein solcher Moment“, so Zöchling weiter.

Die Rücktrittsforderung kann ab sofort online unterstützt werden: https://www.zusammenstaerker.at/ruck-zuck-ruecktritt

Über #zusammenstaerker

Die Initiative #zusammenstaerker ist eine überparteiliche Plattform für eine Politik mit Vernunft und Verantwortung. Sie hat es sich zum Ziel gemacht, Missstände aufzuzeigen und gleichzeitig konkrete Lösungen zu erarbeiten.In den vergangenen Wochen hat die Initiative bereits zahlreiche Reformvorschläge gesammelt, die als Grundlage für eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Wirtschaftskammer dienen sollen.

„Eine starke Interessenvertretung braucht Vertrauen, Transparenz und echte Reformbereitschaft. Dafür setzen wir uns ein“, betont Zöchling.