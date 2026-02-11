GLOBAL 2000: Stocker-Pakt mit Babiš & Fico tritt Klimaschutz mit Füßen

Wien/Brüssel (OTS) -

Die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 übt scharfe Kritik an Bundeskanzler Christian Stocker im Vorfeld des morgigen EU-Gipfels in Brüssel. „Während Wissenschafter erst vor kurzem vor unwiderruflichen Kipppunkten der Klimakrise gewarnt haben, macht unser Bundeskanzler gemeinsame Sache mit den Regierungsschefs aus Tschechien und der Slowakei, um den Green Deal noch weiter auszuhöhlen. Das ist völlig untragbar. Wir erwarten uns von einem österreichischen Bundeskanzler, dass er klar zu den Klimazielen steht und die österreichische Bevölkerung vor Klimagefahren schützt. Stocker signalisiert klar, dass er das Gegenteil im Sinn hat“, so Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000.

In einer gemeinsamen Erklärung sprechen sich die Regierungsschefs von Österreich, Tschechien und der Slowakei nun für eine Aufweichung des Green Deal aus. Gerade Österreich kann jedoch stark von einer starken europäischen Ausrichtung in Richtung Klimaschutz profitieren.

Die in der Erklärung angesprochene Senkung der Energiepreise kann jedoch nur erreicht werden, wenn wir auf erneuerbare Energie setzen und uns von Gas, Kohle und Öl unabhängig machen. Auch die Industrie braucht einen starken Rahmen um die Transformation weg von Kohle und Öl zu schaffen und keine Ausnahmen, für diejenigen, die sich weiter an fossile Energieträger klammern.

„Wir fordern Bundeskanzler Stocker auf, diese unheilvolle Allianz aufzulösen. Es braucht ein Engagement für ambitionierte Klimaziele, die Senkung der Energiepreise durch den Ausbau erneuerbarer Energie und eine Weiterentwicklung und Stärkung des Green Deal. Eine Verbrüderung mit Regierungsschefs, die in Energiefragen offensichtlich fossile und atomare Interessen vertreten, handelt klar den Interessen der österreichischen Bevölkerung zuwider,“ so Johannes Wahlmüller abschließend.