Olympia 26 im ORF: Bis zu 747.000 sahen Sensations-Gold für Rädler und Huber

Wien (OTS) -

Es war eine Olympia-Sensation, die sich gestern, am 10. Februar 2026, am Vormittag und frühen Nachmittag zugetragen hat – und das Publikumsinteresse war enorm: Bis zu 747.000 sahen den entscheidenden Slalom bei der Team-Kombi, bei dem sich Ariane Rädler und Katharina Huber Gold sicherten. Im Schnitt waren 671.000 bei 60 Prozent Marktanteil (59 bzw. 67 Prozent in den jungen Zielgruppen 12–49 und 12–29) via ORF 1 live dabei – das ist ein Olympia-Kombi-Topwert seit 2014. Bereits die Kombi-Abfahrt ließen sich bis zu 513.000 und im Schnitt 460.000 bei 59 Prozent Marktanteil (54 bzw. 71 Prozent Marktanteil bei den Jungen) nicht entgehen.



Den Reichweiten-Topwert des gestrigen Olympia-Tages erzielten allerdings die Skispringer:innen beim Mixed-Teambwerb mit bis zu 833.000 und im Schnitt 775.000 Zuschauerinnen und Zuschauern bei 31 Prozent Marktanteil (33 bzw. 41 Prozent MA bei den Jungen) im entscheidenden zweiten Durchgang.



Bemerkenswert war auch das Publikumsinteresse am Rodel-Einsitzer-Bewerb der Damen: Bis zu 521.000 hofften auf eine österreichische Medaille, im Schnitt waren 478.000 bei 26 Prozent Marktanteil (29 bzw. 35 Prozent in den jungen Zielgruppen) im Vorabend mit dabei.



Wieder starke Streaming-Nutzung



Die starke Nutzung der ORF-Video-Streams von den Olympischen Winterspielen setzte sich auch am Dienstag, dem 10. Februar, weiter fort: Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erzielten die Live-Streams und Videos-on-Demand von den ORF-Übertragungen und -Sendungen des gestrigen Tages bisher insgesamt 582.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 2,4 Millionen Bruttoviews (Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von rund 23 Millionen Minuten. Stärkster Live-Stream am Dienstag war der Slalom der Damen-Teamkombination mit einer Durchschnittsreichweite von 72.000.