Fasching auf willhaben: Die besten Gruppenkostüme und Trends 2026

Österreich (OTS) -



Marktplatz-Suchtrends: Mittelalter, Hippies, Hexen, Piraten und Füchse heuer bei Erwachsenen am gefragtesten

Polizei, Ninja, Spiderman, Elsa und Feuerwehr sind beliebteste Kinderkostüme 2026

Highlights: Die besten Kostüme für Gruppen

Mehr als 25.000 Anzeigen zum Stichwort „Fasching“

Österreichs größter digitaler Marktplatz willhaben hat auf Basis der häufigsten Stichwortsuchen seit Jahresbeginn 2026 ausgewertet, mit welchen Kostümen die Närrinnen und Narren des Landes die Faschingszeit voraussichtlich unsicher machen werden. Von menschlichen Discokugeln, Quallen, Raupen und Kopflosen: Auch eine Übersicht zu den zehn kultigsten Gruppenkostümen unter mehr als 25.000 Anzeigen, die derzeit auf willhaben mit dem Stichwort „Fasching“ zu finden sind, darf bei dieser Gelegenheit nicht fehlen.

Zehn perfekte Gruppenkostüme aus dem ganzen Land

Gruppenkostüm 6 Lego Männchen um 174 Euro (Reutte, Tirol)

In Tirol warten sechs 100 % selbstgemachte Lego Männchen auf den nächsten Faschings-Umzug: Die Kostüme wurden laut Anzeige einen Abend getragen und haben Gebrauchsspuren, die aber leicht zu beheben sind. Potentielle Käuferinnen oder Käufer erhalten dementsprechend auch drei Ersatzhände und gelbe Farbe für Reparaturen mit dazu.



Furby-Gruppenkostüm (6 Stück) - lebensgroß & stabil um 35 Euro pro Stück (Sankt Pölten Land, Niederösterreich)

Den 1. Platz bei einer Veranstaltung hat dieses Furby-Gruppenkostüm aus Brand-Laaben (Bezirk Sankt Pölten Land) in Niederösterreich belegt. Die Konstruktion ist aus starkem Karton, Hula-Hoop-Reifen sorgen für gute Standfestigkeit, die Befestigung erfolgt per Spanngurt über den Schultern, verrät Verkäuferin Carina.



Gruppenkostüm Fasching Calimeros um 45 Euro (Freistadt, Oberösterreich)

In Kindheitserinnerungen rund um die Kult-Zeichentrickserie schwelgen und gleichzeitig am Faschingsfest eine gute Figur machen, das gelingt mit diesen Calimero Kostümen aus Freistadt.



Faschingskostüme Qualle um 40 Euro (Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark)

Wettkampferprobt sind diese Quallen-Kostüme samt Beleuchtung aus dem steirischen Sebersdorf. Beim dortigen Fleischbettlerball wurden die Verkleidungen 2025 mit dem zweiten Platz prämiert.



Fasching Gruppenkostüm Kopflos um 15 Euro pro Stück (Reutte, Tirol)

Sabrina aus Nesselwängle in Tirol bietet mit ihrem Angebot Faschingsgruppen, die gerne kopflos unterwegs sein wollen, alle Möglichkeiten. Die bereits umzugs-erprobten Kostüme sind sehr gefragt und haben teilweise bereits neue Närrinnen und Narren gefunden.



Faschings- Gruppenkostüm Raupen um 20 Euro pro Stück (Vöcklabruck, Oberösterreich)

1 x getragen – 1 x den ersten Platz erreicht. Die kreativen Raupen-Faschingskostüme mit "Vollmaske" von Verkäuferin Nicol aus Oberwang im Bezirk Vöcklabruck in Oberösterreich haben schon eine fulminante Erfolgsgeschichte hinter sich.



Faschingskostüm Familienkostüm Gruppe Asterix & Obelix um 100 Euro (Sankt Veit an der Glan, Kärnten)

Ein Highlight auf jedem Fest ist man mit dem Gruppen-/ Familienkostüm rund um Asterix & Obelix von Birgit aus St. Veit an der Glan. Der formschöne Hinkelstein schreit jedoch nach Selbstabholung in Kärnten, kann naturgemäß und laut Anzeige leider nicht per Post versandt werden.



Fasching Gruppenkostüm Zauberwürfel um 28 Euro pro Stück (Bludenz, Vorarlberg)

Wer sich immer schon einmal als Zauberwürfel ausprobieren wollte, hat mit den liebevoll gestalteten Kostümen von Claudia aus Bürs im Bezirk Bludenz in Vorarlberg nun die Chance seines Lebens.



Dominosteine Gruppenkostüm 13 Stück um 190 Euro (Rohrbach, Oberösterreich)

Dominosteine zu vergeben: Aus elf Kostümen für Erwachsene und zwei Varianten für Kinder besteht dieses Groß-Gruppenkostüm aus Rohrbach in Oberösterreich. Die Kostümgrößen sind laut Anzeige gemischt und eigenen sich perfekt für den nächsten Umzug.



8 Stück Discokugel f. Gruppe - Fasching/ Karneval um 250 Euro pro Stück (Salzburg-Umgebung, Salzburg)

Glanzlicht auf jeder Feier ist man mit diesen Kostümen aus Faistenau im Bezirk Salzburg-Umgebung. Aus sieben Discokugeln in Silber und einer aus Gold, jeweils samt Brille & Hut, besteht diese perfekt Party-Option.



Aktuelle Suchtrends: Die beliebtesten Faschingsthemen 2026

Top 10 Suchen auf willhaben im Bereich Kostüme für Erwachsene seit Jahresbeginn:

Mittelalter

Hippie

Hexe

Pirat

Fuchs

Venedig

Clown

Zwerg

Biene

Vampir



Top 10 Suchen auf willhaben im Bereich Kostüme für Kinder seit Jahresbeginn:

Polizei

Ninja

Spiderman

Elsa

Feuerwehr

Dinosaurier

Pirat

Meerjungfrau

Prinzessin

Harry Potter

willhaben-Tipp: PayLivery mit Käuferschutz und Premiumversand

Ist das favorisierte Kostüm nicht in der Umgebung erhältlich, empfehlen wir, nach Anzeigen mit PayLivery-Option Ausschau zu halten. Der Bezahl- und Versandservice inkludiert ebenso einen Käuferschutz und Premiumversand. > Weitere Details zu PayLivery