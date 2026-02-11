Minister Hanke: „AIT engagiert sich für mehr Frauen in der angewandten Forschung“

Wien (OTS) -

Trotz positiver Entwicklungen sind Frauen in vielen Bereichen der Wissenschaft und angewandten Forschung nach wie vor unterrepräsentiert – insbesondere in technischen Disziplinen und in Führungspositionen. Anlässlich des von den Vereinten Nationen initiierten Internationalen Tages der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft am 11. Februar bekräftigt das AIT Austrian Institute of Technology sein Engagement für mehr Diversität und Inklusion in Forschung und Technologie. Als Österreichs größte außeruniversitäre Forschungseinrichtung setzt das AIT gezielt Maßnahmen, um Mädchen und Frauen für Karrieren in den MINT-Disziplinen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) zu begeistern, an das AIT zu holen und ihnen nachhaltige Entwicklungsperspektiven zu eröffnen.

„Chancengleichheit in Wissenschaft und Technologie ist ein zentraler Faktor für die Zukunftsfähigkeit unseres Innovations- und Forschungsstandorts. Das Engagement des AIT für Diversität, die Förderung von Talenten und die Stärkung von MINT-Kompetenzen ist daher von besonderer Bedeutung. Nur wenn wir gezielt in alle Potenziale investieren, können wir gesellschaftlichen Fortschritt und wirtschaftliche Stärke verbinden“, so Innovationsminister Peter Hanke.

„Studien belegen, dass diverse Teams und ein höherer Frauenanteil die Innovationskraft, Produktivität und Rentabilität von Unternehmen steigern. Diverse Teams treffen fundierte Entscheidungen, kommunizieren effektiver, lösen Konflikte besser und arbeiten kreativer. Es braucht konsequentere Anstrengungen, um strukturelle Barrieren abzubauen und Mädchen und Frauen frühzeitig für MINT-Karrieren zu gewinnen und langfristig zu halten. Forschung lebt von Vielfalt, Neugier und unterschiedlichen Blickwinkeln“, betont Brigitte Bach, Geschäftsführerin und Sprecherin der Geschäftsführung des AIT Austrian Institute of Technology und Präsidentin der Forschung Austria. „Am AIT schaffen wir gezielt ein Programm entlang des Employee Life Cycles, das wissenschaftliche Exzellenz, individuelle Entwicklung und Vereinbarkeit von Karriere und Lebensrealitäten fördert.“

Diversity inspires ideas

Das AIT setzt entlang der gesamten Karrierepipeline auf konkrete Maßnahmen zur Förderung von Frauen – von Praktika, Abschlussarbeiten und PhD-Programmen bis hin zu transparenten Karrierewegen und Führungspositionen. Ein institutionell verankerter Gender Equality Plan, flexible Arbeitsmodelle sowie eine gelebte Kultur von Wertschätzung und Diversität bilden dafür die Grundlage.

Mit seinem klaren Bekenntnis zu Gleichstellung, Diversität und Empowerment leistet das AIT nicht nur einen Beitrag zur individuellen Karriereförderung, sondern stärkt zugleich die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit des Forschungs- und Wirtschaftsstandorts Österreich.

Diversity - AIT Austrian Institute Of Technology