Die Zukunft der Stromerzeugung

Wien (OTS) -

Ob Roboterhunde, Organische Photovoltaik oder digitaler Kraftwerkszwilling: Die neue Präsentation „POWER ON: Die Zukunft der Energieversorgung“ im Innovation Corner des Technischen Museums Wien (TMW) gibt spannende Einblicke in innovative Anwendungen und Technologien der Stromerzeugung. Gemeinsam mit VERBUND, dem neuen Kooperationspartner des TMW, bekommen die Besucher:innen bis 31. August 2026 Eindrücke von zukunftsweisenden Technologien, die VERBUND selbst entwickelt bzw. durch Partnerschaften mit Start-ups gefördert hat, um die nachhaltige Energieversorgung Österreichs sicherzustellen.

Acht Projekte zeigen das Innovationspotenzial Österreichs, mit dessen Hilfe nachhaltige Lösungen für die Energiewende geschaffen wurden. Tauchroboter ermöglichen Wartungen von Wasserkraftwerken in großer Tiefe, autonome Drohnen überwachen Windkraftanlagen und hauchdünne Photovoltaikfolien erschließen Milliarden Quadratmeter neuer Fläche. Dank 3D-Druck bleiben Ersatzteile für Kraftwerke verfügbar, modernste Sensorik meldet Schäden auf Windrädern und beim Bau neuer Wasserkraftwerke ermöglicht ein digitaler Zwilling die Optimierung bereits im Frühstadium der Anlagenerrichtung.

Die präsentierten Projekte:

Sensorsystem für Windkraftanlagen (EOLOGIX-PING)

Die Sensortechnologie des Grazer Start-ups wird direkt am Rotorblatt verbaut und erkennt frühzeitig Eisbildung oder Schäden – etwa durch Blitzeinschläge. Dadurch wird das Risiko einer Inspektion in großer Höhe ebenso minimiert wie Ausfallzeiten von Windkraftanlagen.

Organische Photovoltaik (Heliatek)

Für viele Flächen sind klassische Solarmodule zu schwer, weshalb Milliarden Quadratmeter für die Energiewende ungenutzt bleiben. Organische Photovoltaik erschließt mittels hauchdünner und flexibler Solarfolien dieses Potenzial und ermöglicht vielfältige Anwendungen, beispielweise Hybridmodule an Windkraftanlagen.

PV-Carport-System (MEISER Solar Solutions)

Bereits versiegelte Flächen werden durch modulare PV-Carports zu Stromerzeugern: Dadurch können unterschiedlichste Flächen zur Energiegewinnung genutzt, Raum für Ladestationen gewonnen und gleichzeitig Fahrzeuge vor Umwelteinflüssen geschützt werden.

Metall-3D-Druck im digitalen Wasserkraftwerk (VERBUND Hydro Power GmbH)

Im „Digitalen Wasserkraftwerk“ werden modernste additive Fertigungsmethoden eingesetzt, um die Verfügbarkeit von Ersatzteilen zu sichern. Viele ältere Bauteile sind heute nicht mehr serienmäßig erhältlich, lassen sich jedoch per 3D-Druck schnell und kostengünstig nachproduzieren, was die Zuverlässigkeit von Wasserkraftwerken sichert und Ausfallzeiten reduziert.

Innovationen für die Wasserkraft (VERBUND Hydro Power GmbH)

Mit Tauchrobotern, die Unterwasserinspektionen durchführen, sowie mit autonomen Booten und Drohnen, die kilometerlange Talsperren überwachen, können Daten aus der Luft und dem Wasser gewonnen und Anomalien erkannt werden, ohne Menschen zu gefährden. Das Monitoren von wandernden Fischen gelingt durch das Projekt „Chip the Fish“ und Mitarbeiter:innen profitieren durch Trainings an digitalen 3D-Zwillingen.

Auf Tauchgang im Kraftwerk (VERBUND Hydro Power GmbH)

Mit der Nutzung von Tauchrobotern, ausgestattet mit Kamera oder Imaging Sonar, können schwer zugängliche Stellen in 300 Meter tiefem Wasser angesteuert werden, um Abnutzungen an Wasserkraftwerken früher zu entdecken und Wartungen vorzubereiten.

Roboterhund Zerberus und „Drone-in-a-Box“-System (Globe Flight)

Windkraftanlagen rund um die Uhr zu überwachen gelingt mit autonomen Drohnen, die kleinste Unregelmäßigkeiten aus der Luft erkennen, während Roboterhunde am Boden wichtige Daten sammeln, um Unregelmäßigkeiten früh festzustellen und kritische Infrastruktur zu schützen.

„Mit dem Innovation Corner wird den Besucher:innen vor Augen geführt, wie zukunftsweisende Technologien schon heute die Stromversorgung Österreichs sichern und welche zündenden Ideen die Energiewende vorantreiben. ‚POWER ON‘ gibt exklusive Einblicke in acht innovative Anwendungen, die nachhaltige Energieerzeugung aus unterschiedlichen Perspektiven neu denken – ganz im Sinne des TMW als Brückenbauer zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit.“ Peter Aufreiter, Generaldirektor TMW

„Innovation, Unternehmergeist und Kooperation sind entscheidende Schlüssel, um Akzeptanz zu schaffen und eine nachhaltige Energiezukunft möglich zu machen. Besonders wichtig ist uns dabei die Bildungsarbeit: Denn nur wer versteht, kann Vertrauen entwickeln und Veränderung mittragen. Unser Ziel ist es, Wissen zu vermitteln, Perspektiven zu öffnen und insbesondere junge Menschen für Unternehmertum, Technologie und nachhaltige Lösungen zu begeistern. Denn die Energietransformation kann nur gemeinsam gelingen.“ Michael Strugl, CEO VERBUND

Innovation Corner: POWER ON: Die Zukunft der Stromerzeugung

11. Februar bis 31. August 2026

Pressematerial: tmw.at/presse/innovation_corner/power_on

Bilder zur Eröffnung: www.apa-fotoservice.at/galerie/39712

Ausstellungswebsite zu „POWER ON“ im „Innovation Corner“:

tmw.at/ausstellung/innovation_corner

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