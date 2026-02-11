Podcast Festivals der Kleinen Zeitung: Die großen Podcast-Brands live on stage!

Graz (OTS) -

Auch 2026 dürfen sich Podcast-Fans auf ein besonderes Live-Erlebnis freuen: Die Podcasts der Kleinen Zeitung kommen erneut auf die Bühne. Doch damit nicht genug – die Kleine Zeitung feiert „The power of cooperation“ und bringt Stars der heimischen Podcast-Szene mit. Am 10. April macht das Festival in Klagenfurt Halt, bevor es am 18. April bereits zum vierten Mal in Graz die Festivalbesucher begeistert. Jetzt schnell Tickets sichern, wenn es wieder heißt: Höreinspaziert zum Kleine Zeitung Podcast Festival!

Vielfalt für jeden Hör-Geschmack

Die Besucher:innen erwartet eine bunte Podcast-Palette für jeden Hörgeschmack: Der Gesellschaftspodcast „fair & female“ begrüßt in Klagenfurt Model und Schauspielerin Larissa Marolt als Special Guest. Maurer & Cik diskutieren mit Kabarettistin Katrin Winkler-Jandl. „Wein, Wahrheit oder Pflicht“ bietet Host Georg Hoffelner diesmal mit Foodbloggerin cookingCatrin. Italienisches Lebensgefühl bringt Bestsellerautor Stefan Maiwald mit seinem Podcast „Radio Adria“ und im Kriminalpodcast „delikt“ redet David Knes über den „Jack the Ripper von Kärnten“. Sportlich wird es im Eishockeypodcast „Eiskalt“, in dem Stefan Jäger mit Dieter Kalt spricht.

Festivalbesucher:innen im Grazer Schauspielhaus erwarten Hör-Highlights wie „Das Orakel“ von Peter Hajek - gemeinsam auf der Bühne mit Kleine Zeitung Chefredakteurin Wien Christina Traar. Außerdem werden Melisa Erkurt und Millionenerbin Marlene Engelhorn in ihrem Podcast „hinter den millionen“ über 10 Wahrheiten über Millionäre sprechen. Der Geschichtspodcast „Deja-vu Geschichte“ von Ralf Grabuschnig wird mit dem Musik-, Film- und Politikpodcast „Schallwelten“ von Alfred Huber gemeinsam zu hören sein. Und Barbara Haas mit ihrem Gesellschaftspodcast „fair & female“ kooperiert mit „Sprechblasen“ – dem Podcast von Soko Donau Liebling Gregor Seberg und Ali Jagsch.

Im Podcast von Österreichs führenden Wirtschaftsmagazins „GEWINN“ wird Martin Mayer, stellvertretender Chefredakteur und Leiter des „Börse”-Ressorts bei GEWINN, gemeinsam mit ao.Univ.Prof. Dr. Manfred Frühwirth und Alfred Kober bekannte Börsenweisheiten auf dem Prüfstand stellen. Und für satirisch-politische Einblicke werden Kabarettgröße Thomas Maurer und Thomas Cik in „maurer & cik“ gemeinsam mit Christina Kiesler sorgen. Alle True-Crime-Fans dürfen sich auf ein Live-Crossover von „delikt“ und „True Crime Austria“ mit David Knes und Hans Breitegger sowie Hubertus Schwarz und Katharina Börries freuen.

Vom Fan zum Profi: Mit Masterclasses zum Erfolg

In exklusiven Masterclasses in Graz teilen Podcast-Profis ihr Wissen – mit wertvollen Tipps für alle Podcast-Neulinge, die selbst durchstarten möchten. Hier gibt es Insiderwissen aus erster Hand, das den Weg vom Hobbyprojekt zum erfolgreichen Podcast ebnet. Stefan Lassnig, Founder und Geschäftsführer von Missing Link Media, erklärt, wie Podcasts Nr. 1 der Charts werden und Christiane Stöckler lädt zu einem exklusiven Stimmtraining ein.

Weitere Infos zu den Kleine Zeitung Podcast Festivals gibt’s hier.

Kleine Zeitung Podcast Festival Tickets

Jetzt Tickets sichern und live dabei sein! Tickets für das Podcast Festival Graz gibt es im Kleine Zeitung Shop zu kaufen, für Kleine Zeitung Club-Mitglieder natürlich vergünstigt.

Hier der Link zu den Tickets für Graz. Tickets für das Podcast Festival Klagenfurt erhalten Sie hier.

Auf einen Blick

Kleine Zeitung Podcast Festival Klagenfurt

Wann? 10. April 2026 | Einlass: 15.00 Uhr | Beginn: 16.00 Uhr

Wo? Kammerlichtspiele Klagenfurt (Adlergasse 1, 9020 Klagenfurt)

Was gibt es zu hören?

fair & female – der Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung mit Barbara Haas und Model und Schauspielerin Larissa Marolt

Maurer & cik – im Satire-Podcast der Kleinen Zeitung diskutieren Kabarettist Thomas Maurer und Journalist Thomas Cik mit der „Herkules 2025“-Gewinnerin, der Kabarettistin Katrin Winkler-Jandl

Wein, Wahrheit oder Pflicht - Host Georg Hoffelner gibt spannende Einblicke in die Welt der Winzer:innen. Diesmal zu Gast: Foodbloggerin cookingCatrin

Radio Adria – Bestsellerautor Stefan Maiwald bringt mit seinem Italien-Podcast “Dolce Vita”- Feeling nach Klagenfurt

delikt – der Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung mit David Knes. Diesmal zum Thema „Jack the Ripper von Kärnten“

Eiskalt – der Eishockeypodcast der Kleinen Zeitung mit Stefan Jäger im Gespräch mit Dieter Kalt

Im Detail – 1 Frage, 2 Minuten Zeit für die Antwort. Die APG muss im Gespräch mit Barbara Haas Rede und Antwort zur 380 kV-Leitung stehen. Hochspannung garantiert

Kleine Zeitung Podcast Festival Graz

Wann? 18. April 2026 | Einlass: 15.00 Uhr | Beginn: 16.00 Uhr

Wo? Schauspielhaus Graz (Hofgasse 11, 8010 Graz)

Was gibt es zu hören?