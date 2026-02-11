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Podcast Festivals der Kleinen Zeitung: Die großen Podcast-Brands live on stage!
10. April 2026, Klagenfurt & 18. April 2026, Graz
Auch 2026 dürfen sich Podcast-Fans auf ein besonderes Live-Erlebnis freuen: Die Podcasts der Kleinen Zeitung kommen erneut auf die Bühne. Doch damit nicht genug – die Kleine Zeitung feiert „The power of cooperation“ und bringt Stars der heimischen Podcast-Szene mit. Am 10. April macht das Festival in Klagenfurt Halt, bevor es am 18. April bereits zum vierten Mal in Graz die Festivalbesucher begeistert. Jetzt schnell Tickets sichern, wenn es wieder heißt: Höreinspaziert zum Kleine Zeitung Podcast Festival!
Vielfalt für jeden Hör-Geschmack
Die Besucher:innen erwartet eine bunte Podcast-Palette für jeden Hörgeschmack: Der Gesellschaftspodcast „fair & female“ begrüßt in Klagenfurt Model und Schauspielerin Larissa Marolt als Special Guest. Maurer & Cik diskutieren mit Kabarettistin Katrin Winkler-Jandl. „Wein, Wahrheit oder Pflicht“ bietet Host Georg Hoffelner diesmal mit Foodbloggerin cookingCatrin. Italienisches Lebensgefühl bringt Bestsellerautor Stefan Maiwald mit seinem Podcast „Radio Adria“ und im Kriminalpodcast „delikt“ redet David Knes über den „Jack the Ripper von Kärnten“. Sportlich wird es im Eishockeypodcast „Eiskalt“, in dem Stefan Jäger mit Dieter Kalt spricht.
Festivalbesucher:innen im Grazer Schauspielhaus erwarten Hör-Highlights wie „Das Orakel“ von Peter Hajek - gemeinsam auf der Bühne mit Kleine Zeitung Chefredakteurin Wien Christina Traar. Außerdem werden Melisa Erkurt und Millionenerbin Marlene Engelhorn in ihrem Podcast „hinter den millionen“ über 10 Wahrheiten über Millionäre sprechen. Der Geschichtspodcast „Deja-vu Geschichte“ von Ralf Grabuschnig wird mit dem Musik-, Film- und Politikpodcast „Schallwelten“ von Alfred Huber gemeinsam zu hören sein. Und Barbara Haas mit ihrem Gesellschaftspodcast „fair & female“ kooperiert mit „Sprechblasen“ – dem Podcast von Soko Donau Liebling Gregor Seberg und Ali Jagsch.
Im Podcast von Österreichs führenden Wirtschaftsmagazins „GEWINN“ wird Martin Mayer, stellvertretender Chefredakteur und Leiter des „Börse”-Ressorts bei GEWINN, gemeinsam mit ao.Univ.Prof. Dr. Manfred Frühwirth und Alfred Kober bekannte Börsenweisheiten auf dem Prüfstand stellen. Und für satirisch-politische Einblicke werden Kabarettgröße Thomas Maurer und Thomas Cik in „maurer & cik“ gemeinsam mit Christina Kiesler sorgen. Alle True-Crime-Fans dürfen sich auf ein Live-Crossover von „delikt“ und „True Crime Austria“ mit David Knes und Hans Breitegger sowie Hubertus Schwarz und Katharina Börries freuen.
Vom Fan zum Profi: Mit Masterclasses zum Erfolg
In exklusiven Masterclasses in Graz teilen Podcast-Profis ihr Wissen – mit wertvollen Tipps für alle Podcast-Neulinge, die selbst durchstarten möchten. Hier gibt es Insiderwissen aus erster Hand, das den Weg vom Hobbyprojekt zum erfolgreichen Podcast ebnet. Stefan Lassnig, Founder und Geschäftsführer von Missing Link Media, erklärt, wie Podcasts Nr. 1 der Charts werden und Christiane Stöckler lädt zu einem exklusiven Stimmtraining ein.
Weitere Infos zu den Kleine Zeitung Podcast Festivals gibt’s hier.
Kleine Zeitung Podcast Festival Tickets
Jetzt Tickets sichern und live dabei sein! Tickets für das Podcast Festival Graz gibt es im Kleine Zeitung Shop zu kaufen, für Kleine Zeitung Club-Mitglieder natürlich vergünstigt.
Hier der Link zu den Tickets für Graz. Tickets für das Podcast Festival Klagenfurt erhalten Sie hier.
Auf einen Blick
Kleine Zeitung Podcast Festival Klagenfurt
Wann? 10. April 2026 | Einlass: 15.00 Uhr | Beginn: 16.00 Uhr
Wo? Kammerlichtspiele Klagenfurt (Adlergasse 1, 9020 Klagenfurt)
Was gibt es zu hören?
fair & female – der Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung mit Barbara Haas und Model und Schauspielerin Larissa Marolt
Maurer & cik – im Satire-Podcast der Kleinen Zeitung diskutieren Kabarettist Thomas Maurer und Journalist Thomas Cik mit der „Herkules 2025“-Gewinnerin, der Kabarettistin Katrin Winkler-Jandl
Wein, Wahrheit oder Pflicht - Host Georg Hoffelner gibt spannende Einblicke in die Welt der Winzer:innen. Diesmal zu Gast: Foodbloggerin cookingCatrin
Radio Adria – Bestsellerautor Stefan Maiwald bringt mit seinem Italien-Podcast “Dolce Vita”- Feeling nach Klagenfurt
delikt – der Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung mit David Knes. Diesmal zum Thema „Jack the Ripper von Kärnten“
Eiskalt – der Eishockeypodcast der Kleinen Zeitung mit Stefan Jäger im Gespräch mit Dieter Kalt
Im Detail – 1 Frage, 2 Minuten Zeit für die Antwort. Die APG muss im Gespräch mit Barbara Haas Rede und Antwort zur 380 kV-Leitung stehen. Hochspannung garantiert
Kleine Zeitung Podcast Festival Graz
Wann? 18. April 2026 | Einlass: 15.00 Uhr | Beginn: 16.00 Uhr
Wo? Schauspielhaus Graz (Hofgasse 11, 8010 Graz)
Was gibt es zu hören?
- hinter den millionen – der Podcast von Melisa Erkurt und Millionenerbin Marlene Engelhorn
fair & female x Sprechblasen – Barbara Haas mit dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung gemeinsam auf der Bühne mit Gregor Seberg und Ali Jagsch
Das Orakel – Peter Hajek gemeinsam mit Kleine Zeitung Chefredakteurin Wien Christina Traar
Deja-vu Geschichte x Schallwelten – der Geschichtspodcast von Ralf Grabuschnig matched mit dem Podcast über Musik, Film und Politik von Alfred Huber
GEWINN - Der Podcast – Martin Mayer, stellvertretender Chefredakteur und Leiter des „Börse“-Ressorts bei GEWINN gemeinsam mit ao.Univ.Prof. Dr. Manfred Frühwirth und Alfred Kober
Maurer & Cik – Kabarettgröße Thomas Maurer und Thomas Cik gemeinsam mit Christina Kiesler live auf der Bühne
delikt x True Crime Austria – David Knes und Hans Breitegger kooperieren mit Hubertus Schwarz und Katharina Börries
Masterclasses: Die Festivalbesucher:innen erwartet zwei exklusive Masterclasses. Stefan Lassnig, Founder und Geschäftsführer von Missing Link Media, erklärt, wie Podcasts Nr. 1 der Charts werden und Christiane Stöckler lädt zu einem Training ein, um die Stimme Podcast-fit zu machen.
Rückfragen & Kontakt
Podcastfestival Graz:
Elisabeth Hausleitner, BA
Telefon: +43 664 88212397
E-Mail: [email protected]
Podcastfestival Klagenfurt:
Tanja Bauer, MSc
Telefon: +43 664 808753118
E-Mail: [email protected]
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