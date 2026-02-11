  • 11.02.2026, 09:52:02
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Internationaler Kinderkrebstag: Foto-Medientermin Rotes Kreuz & St. Anna Kinderspital, Freitag, 13. 2. – Blutspenden rettet Kinderleben!

Dr. Attarbaschi (St. Anna Kinderspital), Dr. Kreil (Österreichisches Rotes Kreuz) und genesene Krebs-Patientin Sarah Elmer stehen für Interviews und Fotos zur Verfügung.

Wien (OTS) - 

250 bis 300 Kinder und Jugendliche erkranken pro Jahr in Österreich an Krebs, eine ausreichende Versorgung mit Blutkonserven ist wichtig für erfolgreiche Behandlungen von Blutarmut als Folge von hochintensiven Chemotherapien oder Knochenmarkstransplantationen. Beim Foto-Medientermin vor dem Welt-Kinderkrebstag am Sonntag, 15. Februar, werden Hintergründe erklärt und Einblicke sowie Erfahrungsberichte in die Krebstherapie bei Kindern geboten.

Für Fotos und Interviews stehen zur Verfügung:

  • Univ.-Prof. OA Dr. Andishe Attarbaschi: Ärztlicher Co-Direktor des St. Anna Kinderspitals
  • Dr. Ursula Kreil: Transfusionsmedizinerin und stellvertretende medizinische Leiterin der Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und das Burgenland beim Österreichischen Roten Kreuz
  • Sarah Elmer: Ehemalige Patientin des St. Anna Kinderspitals, nach erfolgreicher Krebstherapie gilt die 21-jährige Studentin als geheilt

Wann: Freitag, 13. Februar 2026, 9.30 Uhr

Wo: St. Anna Kinderspital, Kinderspitalgasse 6, 1090 Wien – Bibliothek, 1. Stock

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um eine kurze Anmeldung unter [email protected].

Internationaler Kinderkrebstag: Foto-Medientermin Rotes Kreuz & St. Anna Kinderspital, Freitag, 13. Februar – Blutspenden rettet Kinderleben!

250 bis 300 Kinder und Jugendliche erkranken pro Jahr in Österreich an Krebs, eine ausreichende Versorgung mit Blutkonserven ist wichtig für erfolgreiche Behandlungen von Blutarmut als Folge von hochintensiven Chemotherapien oder Knochenmarkstransplantationen. Beim Foto-Medientermin vor dem Welt-Kinderkrebstag am Sonntag, 15. Februar, werden Hintergründe erklärt und Einblicke sowie Erfahrungsberichte in die Krebstherapie bei Kindern geboten. Für Fotos und Interviews stehen zur Verfügung: - Univ.-Prof. OA Dr. Andishe Attarbaschi Ärztlicher Co-Direktor des St. Anna Kinderspitals - Dr. Ursula Kreil Transfusionsmedizinerin und stellvertretende medizinische Leiterin der Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und das Burgenland beim Österreichischen Roten Kreuz - Sarah Elmer ehemalige Patientin des St. Anna Kinderspitals, nach erfolgreicher Krebstherapie gilt die 21-jährige Studentin als geheilt Anmeldung unter [email protected].

Datum: 13.02.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: St. Anna Kinderspital, Bibliothek, 1. Stock
Kinderspitalgasse 6
1090 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Österreichisches Rotes Kreuz
Mag. Gerald Richter
Telefon: +43/1/58 900 - 153 +43/664/5444619
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.roteskreuz.at

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[Freitag, 13.02.2026, 09:30]

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