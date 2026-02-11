MANZ bringt alle Fachzeitschriften auf neue E-Paper-Plattform – zum Auftakt mit Halbpreisaktion

Wien (OTS) -

Mit rund 180 Zeitschriftenausgaben pro Jahr zählt der Fachverlag MANZ zu den führenden Anbietern juristischer Fachinformation in Österreich. Nun setzt der Verlag den nächsten Schritt in Richtung digitale Zukunft: Ab sofort stehen sämtliche Fachzeitschriften des Verlags auch in moderner E-Paper-Form zur Verfügung. Damit erweitert MANZ sein bewährtes Angebot aus Print und Online-Recherche in der RDB Rechtsdatenbank um eine weitere flexible Nutzungsform, die Fachinformationen aus MANZ-Zeitschriften jederzeit und überall verfügbar macht. Für dieses ergänzende Digitalangebot kooperiert der Fachverlag mit Prenly, einer aus dem skandinavischen Raum stammenden E-Paper-Plattform, die im Bereich des Publizierens neue Standards gesetzt hat. Barrierefreiheit steht dabei im Vordergrund: Die Plattform zeichnet sich durch besondere Lesefreundlichkeit und intuitive Bedienbarkeit aus.

Zeitschriften immer griffbereit

Egal ob im Zug, im Café oder auf der Couch: Mit dem neuen digitalen Zeitschriftenkiosk haben Nutzer:innen ihre bevorzugten Fachzeitschriften jederzeit dabei. Besonders praktisch ist die Vorlesefunktion, mit der Beiträge bequem angehört werden können. Die neue E-Paper-Lösung bietet außerdem zwei flexible Darstellungsformen: Im PDF-Modus können Zeitschriftenseiten wie gewohnt durchgeblättert und vergrößert werden. Zusätzlich ist ein speziell für Smartphones und Tablets entwickelter „Artikelmodus“ geplant. Dieser ermöglicht unter anderem anpassbare Schriftgrößen, vergrößerten Zeilenabstand und eine noch angenehmere Lesbarkeit. Eine integrierte Suchfunktion erleichtert das gezielte Auffinden von Inhalten.

Jetzt zum Kennenlernen im Halbpreisabo / Bonus für Neu-Abonnent:innen

Zum Start des neuen Services bietet der MANZ Verlag ein attraktives Kennenlernangebot für Neu-Abonnent:innen: Alle Zeitschriften sind aktuell im Jahresabo zum halben Preis erhältlich – wahlweise als Printabos kombiniert mit einem digitalen Zugang oder reine digitale Abos. Die Aktion ist gültig bis 31. März 2026. Alle Neu-Abonnent:innen erhalten zusätzlich eine Powerbank, damit der eReader stets geladen bleibt und dem digitalen Lesevergnügen nichts mehr im Weg steht.

Weitere Informationen zum neuen Digitalangebot finden Sie unter: Zeitschriftenaktion 2026 | MANZ Webshop.