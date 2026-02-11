HEUTE: Pressekonferenz mit BM Hattmannsdorfer anlässlich „Meet Austria“ in Schönbrunn - Link zum Livestream

Wien (OTS) -

Auf Einladung der Bundesregierung findet am heute mit „Meet Austria“ ein internationaler Standortkongress mit hochrangigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Wirtschaft und Politik statt. Ziel der Veranstaltung ist es, sich direkt über die vielfältigen Optionen für internationale Investitionen in den Standort Österreich auszutauschen. Es werden rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet, davon mehr als 320 Unternehmensvertreterinnen und -vertreter führender internationaler Unternehmen aus 30 Ländern.

Pressekonferenz mit

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer

Ralston Baker, GE HealthCare, Global Supply Chain Leader

Gerald Seifriedsberger, GE HealthCare, Global Managing Director for Women’s Health

Link zum Livestream: https://youtube.com/live/O7m36hm89fg

Wir ersuchen unbedingt um Anmeldung unter [email protected] und weisen darauf hin, dass der Einlass nur gegen Vorlage eines gültigen Presseausweises erfolgt. Planen Sie bitte Zeit für die Sicherheitskontrolle ein.

Pressekonferenz mit BM Hattmannsdorfer anlässlich „Meet Austria“ in Schönbrunn

- 11.30 Einlass für Medien - 12:00 Pressekonferenz (ca. 20min) - Im Anschluss Medienrundgang (ca. 40 min) im Ausstellungsbereich Open Space - ca. 13:20 Kameraschwenk vor der Eröffnung im Veranstaltungssaal - Akkreditierung erforderlich!

Datum: 11.02.2026, 12:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Schloss Schönbrunn; Apothekertrakt; Zugang über das Meidlinger Tor



1130 Wien

Österreich

URL: https://youtube.com/live/O7m36hm89fg