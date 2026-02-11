TPA Steuerberatung erweitert Führungsriege: Roland Grießer wird Partner

Wien / Klagenfurt (OTS) -

Das renommierte Steuerberatungsunternehmen TPA gewinnt mit Roland Grießer (34) einen neuen Partner. Der gebürtige Kärntner ist seit 2010 am TPA Standort in Klagenfurt tätig.

Mit der Ernennung von Roland Grießer zum Partner stärkt TPA den Ausbau seiner digitalen Steuer- und Prozesslösungen. Der gebürtige Fresacher verbindet technologische Entwicklung mit Know-how an der Schnittstelle von Tax und Accounting. Roland Grießer studierte „Systems Design“ mit Schwerpunkt „Remote Systems“ an der FH Kärnten in Villach. Beruflich war er schon während der Ausbildung bei TPA in Klagenfurt aktiv und übernahm dort früh Verantwortung als führender Software-Entwickler. Nach mehreren Stationen sowie vier Jahren Work & Travel – während denen er weiterhin Projekte für TPA realisierte – kehrte er 2021 nach Klagenfurt zurück und entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit zu einer prägenden Führungskraft. Parallel dazu absolvierte er den Bachelor „Digital Tax and Accounting“ an der FH Kärnten (Campus Villach) und vertiefte damit gezielt die Verbindung von IT, Steuerpraxis und Rechnungswesen.

Bei TPA treibt Roland Grießer die Digitalisierung betrieblicher Abläufe voran und entwickelt Softwarelösungen für die TPA Gruppe ebenso wie für externe Unternehmen. Der Experte gestaltet die strategische Weiterentwicklung der Digitalisierungs- und Tax-Tech-Initiativen bei TPA maßgeblich.

TPA Partner Robert Richter „ Mit seiner Ernennung von Roland Grießer zum Partner setzen wir ein klares Signal: Wir investieren konsequent in digitale Lösungen – und in Persönlichkeiten, die diese Entwicklung treiben. Besonders freut mich, dass wir diese Qualität aus den eigenen Reihen heraus entwickeln können. “

TPA beschäftigt über 850 Mitarbeiter:innen an fünfzehn österreichischen Niederlassungen.

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Buchhaltung und Unternehmensberatung. 850 Mitarbeiter:innen in sechzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Gmünd, Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Mödling, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 2.050 Mitarbeiter:innen – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com