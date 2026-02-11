Hilfe, auf die Wien zählt: Rettungsdienst des Wiener Roten Kreuzes zieht Bilanz für 2025

Wien (OTS) -

Zum Europäischen Tag des Notrufs, dem 11.02., zieht der Rettungsdienst des Wiener Roten Kreuzes Bilanz und blickt auf ein intensives und erfolgreiches Jahr 2025 zurück. Tag für Tag waren die Mitarbeiter*innen für die Wiener Bevölkerung im Einsatz und stellten eine rasche, professionelle medizinische Versorgung sicher. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 143.000 Einsätze abgewickelt – davon 77.600 Krankentransporte und 65.400 Notfalleinsätze. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Gesamtzahl der Einsätze um rund 30 % gestiegen. Das liegt daran, dass das Grüne Kreuz, das vorher ein Tochterunternehmen des Wiener Roten Kreuzes war, nun vollständig in den Rettungsdienst des Wiener Roten Kreuzes integriert wurde.

Ob Notfall in der Nacht, Krankentransport am Morgen oder Sanitätsdienst bei Großveranstaltungen, der Rettungsdienst des Wiener Roten Kreuzes war verlässlich zur Stelle. Die hohe Einsatzfrequenz zeigt einmal mehr, wie wichtig eine leistungsfähige und gut organisierte Rettungsstruktur für eine Millionenstadt wie Wien ist.

„ Hinter jeder Zahl stehen Menschen – sowohl jene, die Hilfe brauchen, als auch jene, die sie leisten. Ich bin unglaublich stolz auf unser Team, das jeden Tag mit großem Engagement und viel Herz für Wien im Einsatz ist “, sagt Johannes Friedl, Leiter des Bereichs Rettungs-, Ambulanz-/Sanitätsdienste beim Wiener Roten Kreuz.

Sicherheit bei Wiens Veranstaltungen

Die Ambulanzdienste sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Sicherheitsstruktur in Wien. Bei rund 400 Veranstaltungen verschiedenster Art mit knapp über 1.000 Einsatztagen sorgte der Rettungsdienst des Wiener Roten Kreuzes auch im vergangenen Jahr dafür, dass Feiern, Sportevents und Großveranstaltungen für Besucher*innen sicher stattfinden konnten. Gerade in einer Stadt, die so lebendig ist wie Wien, bedeutet das vor allem eines: rasche Hilfe dort, wo viele Menschen zusammenkommen. Auch für das laufende Jahr zeichnet sich bereits jetzt ein sehr intensives Veranstaltungsjahr ab – das Wiener Rote Kreuz ist darauf bestens vorbereitet, um Sicherheit und medizinische Versorgung auf höchstem Niveau zu gewährleisten.

Ein neuer Standort

Neben dem täglichen Einsatzgeschehen gab es im vergangenen Jahr auch wichtige Neuerungen. So konnte unter anderem die Eröffnung des neuen Rettungsdienststandortes im 23. Bezirk erfolgreich umgesetzt werden. Damit wurde ein weiterer Schritt gesetzt, um die Versorgung in Wien weiter zu stärken.

„ Gerade in einer wachsenden Großstadt wie Wien ist es entscheidend, vorausschauend zu planen. Mit der Eröffnung des neuen Standortes verbessern wir unsere Reaktionszeiten “, so Friedl.

Auch im kommenden Jahr wird der Rettungsdienst des Wiener Roten Kreuzes konsequent an der Weiterentwicklung seiner Angebote arbeiten, mit dem klaren Ziel, der Wiener Bevölkerung auch künftig schnelle, kompetente und menschliche Hilfe bieten zu können.

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