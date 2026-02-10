Sehr solides Geschäftsjahr 2025 für die A1 Group mit Umsatz- und EBITDA-Wachstum

Wien (OTS) -

Wachstum in CEE, herausforderndes Umfeld in Österreich

Konzernumsatz von 5,58 Milliarden Euro

Wachstum des ICT-Geschäfts

Nettoergebnis von 613 Millionen Euro

Mehr als 30 Millionen Mobilfunkkunden (+11,3 %)

Alejandro Plater, CEO der A1 Group, zu den Highlights des Jahres 2025:

"Im Jahr 2025 setzte sich unser Wachstum fort und wir erzielten eine sehr solide operative und finanzielle Performance. Der Konzernumsatz stieg um 3,0 % auf 5,58 Milliarden Euro, angetrieben durch das Wachstum der Dienstleistungs- und Endgeräteumsätze. Das EBITDA wuchs um 3,7 % (2,0 % berichtet) und überschritt damit zum zweiten Mal 2 Milliarden Euro. Das Nettoergebnis erreichte 613 Millionen Euro.

Das 2025 gestartete B2B Delivery Center bietet spezialisierte Dienstleistungen wie Security, Cloud und Managed IT für alle Märkte an. Damit sind wir in der Lage, flexibel und auf höchstem Qualitätsniveau auf die steigende Nachfrage zu reagieren. Sehr erfreulich: 40 % unseres Wachstums stammen heute aus neuen Geschäftsbereichen, die es vor ein paar Jahren noch nicht gab.

Für 2026 erwarten wir ein Gesamtumsatzwachstum von 2–3 % und einen CAPEX (ohne Spektruminvestitionen) von rund 750 Millionen Euro. Im Einklang mit unserer Dividendenpolitik schlägt der Vorstand auf der Hauptversammlung eine Dividendenerhöhung auf 0,42 EUR pro Aktie vor, vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats."

Thomas Arnoldner, stellvertretender CEO der A1 Group, ergänzt:

"Im Mobilfunkbereich überstieg die Zahl der Kunden erstmals 30 Millionen - ein Wachstum von 11,3 %, hauptsächlich angetrieben vom M2M-Segment. Im Festnetzgeschäft stieg die Zahl der RGUs (umsatzgenerierende Einheiten) im Jahresvergleich um 1,7 %

Die CEE-Märkte waren mit einem Umsatzwachstum von 8,8 % sehr erfolgreich. Auf Gruppenebene entwickelte sich das ICT-Geschäft sehr gut mit einer starken Bruttoumsatzwachstumsrate von 20 % im Jahresvergleich.

In Österreich sahen wir ein äußerst wettbewerbsintensives und herausforderndes Umfeld, dem wir mit gezielten Investitionen, einer klaren Ausrichtung auf ausgewählte Kundensegmente, strikter Kostenkontrolle und kontinuierlicher Transformation begegnet sind, um unsere Relevanz für die Kunden sicherzustellen - diesen Kurs werden wir auch 2026 fortsetzen. Wir werden außerdem den Ausbau der Glasfaser- und 5G-Netze sowohl in Österreich als auch international weiter vorantreiben."

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