  • 10.02.2026, 17:14:32
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Innenminister Karner gratuliert Polizeispitzensportlerin Katharina Huber zu Olympia-Gold

Polizeispitzensportlerin fährt goldenen Erfolg bei Olympischen Winterspielen in Mailand Cortina für Österreich ein

Wien (OTS) - 

Die Skirennläuferin und Polizeispitzensportlerin Katharina Huber (Slalom) konnte gemeinsam mit ihrer Teamkollegin Ariane Rädler (Abfahrt) am 10. Februar 2026 einen goldenen Erfolg bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand Cortina für Österreich sichern. Innenminister Gerhard Karner gratuliert: „Ich bin stolz auf die erfolgreichen Polizeisportlerinnen und Polizeisportler, die regelmäßig mit internationalen Erfolgen aufzeigen. Heute darf ich Polizeisportlerin Katharina Huber und ihrer Teampartnerin Ariane Rädler herzlich zu ihrem großartigen Erfolg bei den olympischen Spielen gratulieren. Es zeigt sich, dass man sich mit Siegeswillen, Fleiß und Ehrgeiz auch gegen Favoritinnen durchsetzen kann.“

In der Disziplin „Ski Alpin Teamkombi“ konnten sich die beiden Sportlerinnen unter anderem gegen die US-Amerikanerinnen Breezy Johnson und ihre Kollegin Mikaela Shiffrin sowie das deutsche Duo Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann durchsetzen.

Katharina Huber ist im Oktober 2018 in den Polizeidienst eingetreten. Seither versieht die Spitzensportlerin Dienst auf der Polizeiinspektion Waidhofen an der Ybbs und kann ihre sportliche Leistung auch im dienstlichen Alltag unter Beweis stellen.

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