Volksbefragung nicht fix: Bundeskanzler Stocker im „Pro und Contra Wintergespräch“ | Heute um 22:20 Uhr auf JOYN & PULS 4

Wien (OTS) -

Zum Auftakt der Spezialreihe – die „Pro und Contra Wintergespräche“ – begrüßt Moderatorin Manuela Raidl Bundeskanzler & ÖVP-Chef Christian Stocker. Heute, Dienstag, um 22:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN.



„Wenn ich keine Mehrheit in der Regierung finde, natürlich, dann kommt sie nicht, aber ich glaube, es wäre schade [...]", äußert sich Bundeskanzler Christian Stocker angesprochen auf die Volksbefragung zur Wehrpflicht.



Zur Causa August Wöginger meint Stocker, selbst im Falle einer Verurteilung habe der ÖVP-Klubobmann weiterhin sein volles Vertrauen: „Und ich sag‘ Ihnen ganz ehrlich, ich halte in einem Gerichtsverfahren einen Schuldspruch genauso möglich wie einen Freispruch, auch beim Herrn Wöginger, und in diesem Fall rechne ich sogar mit einem Freispruch und hoffe auf einen Freispruch.“



“Der Einzige, der nichts dafür kann, ist der Hund” - Christian Stocker

Im Themenbereich Integration & gesellschaftlicher Zusammenhalt berichtet Manuela Raidl von der Geschichte einer Frau mit ihrem Hund, die auf zwei Kinder mit Migrationshintergrund trifft. Als sich der Hund durch das Vorbeilaufen der Kinder erschreckt, sei die Dame ausfällig geworden. Darauf reagiert Stocker: “Ich teile, dass man Hunde nicht erschreckt und es ist ganz wurscht, wo man herkommt. Es gibt Regeln, die gelten für die, die zu uns kommen und für die, die da sind.” Man müsse hier mit beiden Seiten sprechen, denn “der Einzige, der nichts dafür kann, ist der Hund”.



Güngör und Hager analysieren im Anschluss:

Unmittelbar nach dem Gespräch mit dem Bundeskanzler folgt die vertiefende Analyse. Manuela Raidl debattiert die Standpunkte des Kanzlers mit dem Integrationsexperten Kenan Güngör und KURIER-Innenpolitik-Chefin Johanna Hager.

In den kommenden Wochen folgen weitere Wintergespräche mit den Parteichefinnen und -chefs der Parlamentsparteien. Am 17. Februar ist Beate Meinl-Reisinger (NEOS) zu Gast.



„Breaking Media“ mit Gundula Geiginger um 23:15 Uhr auf PULS 4 & JOYN

Direkt danach hat “Breaking Media” den Journalisten und ehemaligen PULS 24-Chefredakteur Stefan Kaltenbrunner zu Gast. Unter anderem Thema der Sendung ist die aktuelle Debatte rund um das Social-Media-Verbot für Kinder. Kaltenbrunner hat an der Dokumentation „TikTok: Hass geht viral“ (zu sehen am Mittwoch, 21:35 Uhr auf ATV & JOYN) journalistisch mitgearbeitet und sich in seinen Recherchen intensiv mit der medienpolitischen Debatte auseinandergesetzt.



„Pro und Contra – Das Wintergespräch mit Bundeskanzler Stocker“ am Dienstag um 22:20 Uhr & „Breaking Media“ um 23:15 Uhr auf JOYN & PULS 4