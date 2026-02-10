- 10.02.2026, 15:42:35
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Familienbund: Digitale Kompetenzen in Familien stärken
SaferinternetDay 2026 - Eltern müssen in ihren Aufgaben auch im Internet unterstützt werden
Digitale Medien sind im Familienalltag angekommen. Sie sind permanent im Wandel. Daher ist es schwierig den Überblick zu behalten
Jedes Jahr im Februar wird der SaferInternetDay begangen, in dem verstärkt auf die Herausforderungen durch die digitale Welt aufmerksam gemacht wird.
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Digitale Medien sind im Familienalltag angekommen. Sie sind permanent im Wandel. Daher ist es schwierig den Überblick zu behalten“, erklärt Familienbund-Präsidentin Abg.z.NR Mag.a Johanna Jachs anlässlich des SaferInternetDays.
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Eltern brauchen Unterstützung und das Wissen darüber, worauf zu achten ist, wenn Kinder im Internet unterwegs sind. Elternabende und Elternseminare schon vom Kindergarten an sind sehr gute Werkzeuge, um Eltern dafür zu sensibilisieren und auf Risiken aufmerksam zu machen“, so Jachs. „Mit „Digital Überall“ hat die Bundesregierung eine gute Initiative zur Aufklärung ins Leben gerufen. Gemeinden können über „Digital Überall“ Workshops und Vorträge zu genau diesen Themen buchen und so Familien in ihrem Alltag unterstützen. Die Kosten dafür werden durch das Bundeskanzleramt im Rahmen der Digitalen Kompetenzoffensive finanziert. Die Abwicklung erfolgt über den OeAD (Geschäftsstelle für Digitale Kompetenzen) “, freut sich die Familienbund-Präsidentin, die darauf hofft, dass diese Initiative nicht nur weitergeführt sondern auch ausgebaut wird.
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Medienkompetenz ist nichts was man von heute auf morgen erlernt. Von klein auf brauchen Kinder gute Vorbilder und das ständige Wiederholen von Regeln und richtigem Verhalten im Internet - ähnlich wie bei der Verkehrserziehung. Damit das gut gelingen kann, müssen Eltern über das notwendige Wissen dazu verfügen“, schließt Johanna Jachs.
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