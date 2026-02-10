Gold für Katharina Huber bei den Olympischen Winterspielen 2026

St. Pölten (OTS) -

Nächster Medaillenerfolg mit niederösterreichischer Beteiligung bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo: Technikspezialistin Katharina Huber jubelt gemeinsam mit Ariane Rädler über die Goldmedaille in der Teamkombination und sorgt damit für die insgesamt fünfte Medaille für Österreich bei diesen Spielen.

Mit einem bärenstarken Abfahrtslauf brachte Ariane Rädler das österreichische Duo in eine hervorragende Ausgangsposition. In der Entscheidung behielt Huber von Zwischenrang zwei aus die Nerven. Die 30-jährige Niederösterreicherin zeigte eine konzentrierte und starke Leistung und machte damit den Gewinn der Goldmedaille perfekt.

„Herzlichen Glückwunsch an Katharina Huber zu dieser großartigen Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen! In der Entscheidung hat sie eindrucksvoll bewiesen, dass sie auch unter höchstem Druck absolute Weltklasse abrufen kann. Besonders beeindruckend ist dabei ihr Weg zu diesem Erfolg. Noch vor wenigen Wochen musste sie beim Heimrennen am Semmering einen bitteren Ausfall hinnehmen, war sichtlich enttäuscht und kämpfte mit den Tränen. Doch Katharina Huber hat nicht aufgegeben, sondern genau daraus neue Stärke geschöpft. Dieser Olympiasieg ist die absolut verdiente Belohnung für ihren unermüdlichen Einsatz, ihre mentale Stärke und ihren festen Glauben an sich selbst. Sie zeigt eindrucksvoll, dass Rückschläge zum Sport dazugehören und dass sich Durchhaltevermögen am Ende auszahlt. Damit ist sie nicht nur eine herausragende Athletin, sondern auch ein großes Vorbild für junge Sportlerinnen und Sportler in ganz Niederösterreich und darüber hinaus. Ganz Niederösterreich ist stolz auf diese außergewöhnliche Leistung“, gratuliert Sportlandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Weitere Informationen: Sportland Niederösterreich, Patrick Pfaller, MA, Telefon +43 2742 9000 19876 oder +43 676 812 19876, E-Mail [email protected], https://www.sportlandnoe.at/