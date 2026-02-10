Ausbildung mit Zukunft – bafep21 feiert ihre neuen Elementarpädagog*innen

Wien (OTS) -

Floridsdorf stand heute ganz im Zeichen neuer Anfänge: In feierlicher Atmosphäre verabschiedete die bafep21 – die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik der Stadt Wien – rund 80 Absolvent*innen in ihren neuen Lebensabschnitt. Mit der Überreichung der Diplome und Zeugnisse wurde aus Ausbildung Berufung – und aus Studierenden jene Pädagog*innen, die künftig Wiens Kinder beim Entdecken, Lernen und Lachen begleiten.

Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling würdigt die Leistung der neu ausgebildeten Pädagog*innen: „Der Kindergarten ist die erste Bildungseinrichtung und entscheidend für die Zukunft unserer Kinder. Daher habe ich die Reform „Kindergarten neu denken“ gestartet: Im Zentrum stehen die Arbeitszufriedenheit der Pädagog*innen und zeitgemäße Rahmenbedingungen. Denn ein guter Kindergartentag beginnt mit zufriedenen Pädagog*innen. Ich gratuliere allen Absolvent*innen zu ihrer sinnstiftenden Berufswahl: Sie sind Bezugspersonen, Mutmacher*innen und Wegbegleiter*innen.“

Karin Broukal, Abteilungsleiterin der Stadt Wien – Kindergärten, gratulierte den Absolvent*innen herzlich: „Sie haben sich für einen Beruf entschieden, der Zukunft nicht nur verspricht, sondern täglich gestaltet. Die bafep21 vermittelt nicht nur Fachwissen, sondern Haltung, Praxisstärke und pädagogische Professionalität. Wir freuen uns sehr, Sie im Team der Stadt Wien – Kindergärten willkommen zu heißen.“

Die Abschlussfeier markiert dabei nicht nur einen persönlichen Meilenstein, sondern steht für einen Abschluss einer modernen und innovativen Ausbildung. Mit viel Expertise und Engagement starten die Absolvent*innen von hier in ein Berufsfeld, in dem sie das Gelernte mit großer Motivation umsetzen.

Studierende an der bafep21 werden frühzeitig in den Kindergartenalltag eingebunden. Sie reflektieren ihre Praxiserfahrungen laufend im Unterricht und können Theorie damit systematisch vertiefen. Auf diese Weise entwickeln sie ihre pädagogischen Kompetenzen schrittweise im realen Berufssetting und werden gezielt darauf vorbereitet, Kinder ganzheitlich und individuell auf ihrem Bildungsweg zu begleiten.

Fokus einfacher Quereinstieg und Erwachsenenbildung

Ein besonderer Schwerpunkt in der bafep21 liegt auf Quereinsteiger*innen, die mit vielfältigen Berufsbiografien neue Perspektiven in die elementare Bildung einbringen. Mit Ausbildungsformaten wie dem Kolleg CHANGE unterstützt die Stadt Wien den Zugang zur Elementarpädagogik bewusst für Erwachsene mit unterschiedlichen Berufsbiografien.

Um diesen Schritt zu erleichtern, wird die gesamte Ausbildung von der Stadt Wien finanziert sowie vom AMS und waff finanziell unterstützt. Ziel ist es, Interessierten neue Wege in die Pädagogik zu ermöglichen, finanzielle Hürden zu senken und motivierten Menschen einen guten Quereinstieg zu ermöglichen.

„Die bafep21 ist eine zentrale Säule in der Ausbildung von Elementar- und Assistenzpädagoginnen und zugleich Österreichs größte Ausbildungsstätte im Bereich der Elementarpädagogik. Damit leistet sie einen bedeutenden Beitrag zur elementaren Bildung in und für Wien. Sie verbindet hohe theoretische Qualität mit ausgeprägter Praxisnähe und eröffnet insbesondere Erwachsen wie Quereinsteiger*innen neue berufliche Perspektiven“, fasst Nicole Kalteis, Direktorin der bafep21, zusammen.

Jobgarantie in den Stadt Wien – Kindergärten

Nach dem erfolgreichen Abschluss erwartet die Absolvent*innen nicht nur ein sinnstiftendes Berufsfeld, sondern auch ein sicherer Arbeitsplatz: Die Stadt Wien – Kindergärten garantiert allen ihren Absolvent*innen einen Job in einem der rund 350 städtischen Kindergärten. Das Einstiegsgehalt liegt bei rund 3.500 Euro brutto.

Mit ihrem Abschluss nehmen die neuen Pädagog*innen der elementaren Bildung nicht nur ein Zeugnis mit, sondern auch eine klare Mission: Kinder auf ihren ersten Bildungswegen zu begleiten – und damit die Zukunft Wiens jeden Tag ein Stück mitzugestalten.

Details und weitere Informationen zur bafep21 – bafep21