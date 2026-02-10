  • 10.02.2026, 14:50:09
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Ausstellung im Qwien: Der Eurovision Song Contest, queer erzählt

"United by Queerness" erzählt die kulturelle, queere und politische Geschichte des ESC

Wien (OTS) - 

Pünktlich zum 70. Eurovision Song Contest 2026 in Wien öffnet ab 19. Februar eine besondere Ausstellung ihre Türen: United by Queerness lädt dazu ein, den Song Contest aus neuen Perspektiven zu entdecken. Der ESC wird dabei nicht nur als größte Musikshow Europas gezeigt, sondern auch als Raum gemeinsamer Erinnerungen, Emotionen, Krisen – und queerer Geschichte.

Neben Queerness und gesellschaftspolitischen Entwicklungen richtet die Ausstellung den Blick zudem auf den ESC als geopolitischen Spiegel seiner Zeit: von den Spannungen des Kalten Kriegs über politische Statements auf der Bühne bis hin zu aktuellen Debatten und Boykotten rund um den ESC 2026 in Wien. Die Ausstellung spannt einen Bogen über sieben Jahrzehnte Eurovision Song Contest und vereint Popkultur, Zeitgeschichte und Community-Erfahrungen. Zu sehen sind legendäre Kostüme aus vielen Jahrzehnten, die sich tief in die kollektive Erinnerung eingeprägt haben, ebenso wie ganz besondere historische Objekte – darunter die originale Siegermedaille des ESC 1961, das legendäre Equality-T-Shirt von Philipp Hansa sowie zahlreiche weitere Preziosen aus der Geschichte des Gesangswettbewerbs.

Kuratiert wurde United by Queerness von Marco Schreuder und Alkis Vlassakakis – ausgewiesene ESC-Experten, die seit vielen Jahren publizistisch rund um den Eurovision Song Contest aktiv sind und den Podcast Merci, Chérie hosten. United by Queerness ist ein Muss für ESC-Fans, Kulturinteressierte und alle, die Popgeschichte einmal anders erzählt sehen wollen – mitten in Wien, im Qwien, dem Zentrum für queere Kultur und Geschichte.

INFOS ZUR AUSSTELLUNG:

United by Queerness Die Song Contest Ausstellung

Laufzeit der Ausstellung: 19. Februar bis 24. Mai 2026

Eröffnung: 18. Februar 2026 um 18:30 Uhr

Öffnungszeiten: DO 13–20 Uhr I FR–SO 13–18 Uhr

Erweiterte Öffnungszeiten zum Song Contest: 4. Mai bis 17. Mai: täglich 13–18 Uhr I DO 13–20 Uhr

Ort: Qwien. Verein für queere Kultur und Geschichte, Ramperstorffergasse 39, 1050 Wien

Pressekonferenz

Es sprechen: • Veronica Kaup-Hasler, Amtsführende Stadträtin für Kultur und Wissenschaft • Marco Schreuder, Kurator • Alkis Vlassakakis, Kurator • Hannes Sulzenbacher, kuratorische Leitung Qwien

Datum: 18.02.2026, 10:30 Uhr

Art: Ausstellungen

Ort: Qwien
Ramperstorffergasse 39
1050 Wien
Österreich

URL: https://www.qwien.at

Rückfragen & Kontakt

Qwien
Hannes Sulzenbacher
Telefon: +4369911335167
E-Mail: [email protected]

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[Mittwoch, 18.02.2026, 10:30]

Qwien - Zentrum für queere Kultur und Geschichte

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