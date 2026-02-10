Wiener Rotes Kreuz eröffnet Henry-Laden im HUMA ELEVEN: Eine wichtige Verbindung von Nachhaltigkeit und sozialer Hilfe

Wien (OTS) -

Aus Liebe zum Menschen und zur Natur eröffnete gestern der erste Henry-Laden des Wiener Roten Kreuzes im Shopping-Center HUMA ELEVEN. Schöne Kleidung, faire Preise und ein klares soziales Anliegen stehen im Mittelpunkt des neuen Pop-up-Stores. Er wird vorerst als Pop-up-store betrieben (bis Ende April). Alle Personen sind herzlich willkommen.

Mode, die mehr kann

Das neue Geschäft bietet gut erhaltene Second-Hand-Kleidung für Damen, Herren und Kinder – modern, sorgfältig ausgewählt und leistbar. Doch der Shop ist mehr als ein Ort zum Einkaufen: Die Erlöse fließen direkt in soziale Projekte des Wiener Roten Kreuzes und unterstützen somit Menschen in schwierigen Lebenssituationen.

„ Jedes Kleidungsstück hat bereits seine eigene Geschichte und hilft gleichzeitig dabei, neue Geschichten zu schreiben “, sagt Mag.a Ulrike Karpfen, Projektleiterin von des Henry-Ladens beim Wiener Roten Kreuz. „ Wir möchten zeigen, dass Nachhaltigkeit, Mode und soziales Engagement wunderbar zusammenpassen. “

Ein Ort der Begegnung im Shopping-Center

Mit der Eröffnung setzt auch das Shopping-Center HUMA ELEVEN ein bewusstes Zeichen. „ Der Henry-Laden verstärkt die Vielfalt unseres Branchenmix und bringt das Trendthema Second-Hand ins Center. Für unsere Besucher*innen entsteht damit ein spannendes neues Angebot, das echten Mehrwert schafft “, betont Sabine Dreschkay, MA, Center-Managerin des HUMA ELEVEN.

Der Shop fügt sich gut in das Center ein und lädt Kund*innen zum bewussten Stöbern und Shoppen ein.

Neue Form der Solidarität

Auch für das Wiener Rote Kreuz ist das Projekt ein wichtiger Meilenstein. Georg Geczek, MBA, Landesrettungskommandant des Wiener Roten Kreuzes, erklärt: „ Der Henry-Laden steht für eine neue Form von Solidarität. Menschen kaufen Kleidung, die sie benötigen, zu fairen Preisen und unterstützen gleichzeitig andere Menschen. Das ist gelebte Verantwortung, die langfristig wirkt. “

Der Henry-Laden wird von freiwilligen Mitarbeiter*innen des Wiener Roten Kreuzes betreut: „ Wir sind unseren freiwilligen Kolleg*innen sehr dankbar für ihre tatkräftige Unterstützung. Ohne sie könnten wir solche Projekte nicht realisieren. Es ist großartig, dass wir immer auf die Unterstützung so vieler Kolleg*innen zählen können, die Menschlichkeit wirklich im Alltag leben “, freut sich Ulrike Karpfen.

Offen für alle

Der neue Henry-Laden im Shopping-Center HUMA ELEVEN ist ab sofort von Mo-Fr zwischen 09:00 Uhr und 19:00 Uhr und samstags zwischen 09:00 Uhr und 18:00 Uhr geöffnet. Er wird vorerst als Pop-up-store betrieben (bis Ende April). Alle Personen sind herzlich willkommen.

Ein Besuch lohnt sich sowohl für den eigenen Kleiderschrank als auch für die gute Sache.

Pressefotos zum Download finden Sie hier.