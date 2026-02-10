  • 10.02.2026, 14:02:33
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FPÖ – Mahdalik/ Stepanowsky: S80-Station „Lobau“ - SPÖ blamiert sich beim Öffi-Ausbau

Wien (OTS) - 

Die SPÖ-dominierte Stadtregierung entlarvt sich einmal mehr selbst. Während SPÖ und NEOS den Ausbau des öffentlichen Verkehrs großspurig propagieren, blockieren sie im 22. Bezirk die Wiedereröffnung der S80-Bahn-Station „Lobau“. Auf Initiative der FPÖ-Donaustadt wurde in der letzten BV-Sitzung ein dahingehender Allparteienantrag einstimmig beschlossen. Dieser spiegelt den klaren Willen der Bevölkerung wider, doch statt zu handeln, ducken sich SPÖ-Verkehrsstadträtin Sima, SPÖ-Verkehrsminister Hanke und die Verantwortlichen der ÖBB feig weg. „Es ist völlig inakzeptabel, den Wunsch von weit über 10.000 Betroffenen weiter zu ignorieren. Während SPÖ und NEOS permanent vom Ausbau des öffentlichen Verkehrs labern, verhindern sie in der Praxis genau das. Wasser predigen und Wein trinken ist keine Verkehrspolitik, sondern reine Heuchelei“, kommentiert der Wiener FPÖ-Verkehrssprecher und Zweiter Landtagspräsident LAbg. Toni Mahdalik.

FPÖ-Donaustadt-Klubobmann Werner Stepanowsky betont, dass die Schließungsargumente der ÖBB längst überholt seien: „Tausende Menschen im Umfeld der Station sind schlecht an das Öffinetz angebunden und werden damit regelrecht ins Auto gezwungen. Das belastet nicht nur die A-23, sondern ist auch sicherheitspolitisch verantwortungslos, da Fußgänger und Radfahrer weiterhin gefährliche Übergänge nutzen müssen."

"Sima ist nun dringend gefordert, sich mit Genossen Hanke ins Einvernehmen zu setzen. Der politische Beschluss liegt am Tisch, die Unterstützung der Bevölkerung ist da – weiteres Zuwarten wäre ein bewusster Akt gegen die Interessen der Menschen im 22. Bezirk“, schließen Mahdalik und Stepanowski.

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