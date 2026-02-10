  • 10.02.2026, 13:54:32
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FPÖ – AVISO: Politischer Aschermittwoch in Ried mit Herbert Kickl und Manfred Haimbuchner am 18. Februar 2026

Akkreditierung für Journalisten, Kamerateams sowie für Stellplätze für Übertragungswagen bis Donnerstag, 12. Februar, 12 Uhr erforderlich

Wien (OTS) - 

Wir erlauben uns, die sehr geehrten Damen und Herren von Presse, Rundfunk und Fernsehen sowie die Internet- und Fotoredaktionen auf folgenden Termin der FPÖ-Oberösterreich für Mittwoch, 18. Februar 2026 aufmerksam zu machen und weisen auf die notwendige Akkreditierung hin.

POLITISCHER ASCHERMITTWOCH DER FPÖ

mit FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann Herbert KICKL und FPÖ-Landesparteiobmann Landeshauptmann-Stv. Manfred HAIMBUCHNER

Datum: Mittwoch, 18. Februar 2026

Einlass: 17.30 Uhr

Beginn: 19.00 Uhr

Ort: Ried im Innkreis, Jahnturnhalle, Friedrich-Thurner-Straße 8, 4910 Ried im Innkreis

Akkreditierung für Journalisten:

Journalisten werden ersucht, sich bis Donnerstag, 12. Februar 2026 um 12 Uhr verlässlich unter [email protected] zu akkreditieren.

Dringender Hinweis für TV-Redaktionen:

Um ausreichend Stellplätze für Kamerateams zur Verfügung stellen zu können, ist ebenfalls eine Akkreditierung für Kameraleute bis Donnerstag, 12. Februar um 12 Uhr nötig. Zudem bitte ich um verlässliche Vorabanmeldung, wenn ein Stellplatz für einen Übertragungswagen benötigt wird.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitliche Partei Österreichs
Telefon: +43 1 512 35 35 0

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