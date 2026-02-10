- 10.02.2026, 13:37:32
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AVISO Presseführung: „THE MATERIAL SHOW“ & „The Roots of Small Fires“
Das MuseumsQuartier Wien lädt zur Presseführung der beiden Ausstellungen „THE MATERIAL SHOW“ und „The Roots of Small Fires“ am 25.02., 11h in den MQ Freiraum.
In der Gruppenausstellung „THE MATERIAL SHOW“ stehen jene Materialen im Zentrum, die unsere gebaute Umwelt tragen, formen und strukturieren: Beton, Stein, Holz, Metall und Glas. Zwölf österreichische und internationale Künstler:innen richten ihren Blick auf die grundlegenden Stoffe der Architektur und den kontinuierlichen Kreislauf von Bauen und Zerstören, von Nützlichkeit und Hinfälligkeit. Mit Werken von Lara Almarcegui, Hannes Böck, Cäcilia Brown, Werner Feiersinger, Andreas Fogarasi, Daria Koltsova, LITTLE WARSAW, Markéta Othová, Bianca Pedrina, Nick Relph, Iris Touliatou, Christoph Weber.
In ihrer ersten institutionellen Einzelausstellung „The Roots of Small Fires“ präsentiert Milica Živković eine raumgreifende Installation aus speziell für den Ort neu geschaffenen Arbeiten – in den Raum erweiterte Malerei und Lampenobjekte. Živkovićs Arbeiten entstehen aus dem komplexen Zusammenspiel persönlicher Erfahrungen und der politischen Realität des Balkans nach dem Ende der Kriege. Die Besucher:innen bewegen sich in „The Roots of Small Fires“ über eine Bühne des Erinnerns, einen Ort an der Schwelle von Vergangenheit und Zukunft – ein Wechselspiel aus Licht und dessen Abwesenheit.
Um Anmeldung wird gebeten.
Mehr Infos und Bilder zum Download unter www.mqw.at/presse
Infos
THE MATERIAL SHOW
Ort: MQ Freiraum
Laufzeit: 26.02.26 – 31.05.2026
Presseführung: 25.02., 11h
Eröffnung: 25.02., 19h
Kuratiert von Andreas Fogarasi und Astrid Peterle
The Roots of Small Fires – Milica Živković
Ort: MQ Freiraum
Laufzeit: 26.02.26 – 31.05.2026
Presseführung: 25.02., 11h
Eröffnung: 25.02., 19h
Kuratiert von Astrid Peterle
Presseführung THE MATERIAL SHOW & The Roots of Small Fires – Milica Živković
Presseführung der beiden Ausstellungen “THE MATERIAL SHOW” und “The Roots of Small Fires”
Datum: 25.02.2026, 11:00 Uhr
Art: Ausstellungen
Ort: MQ Freiraum
Museumsplatz 1
1070 Wien
Österreich
Eröffnung THE MATERIAL Show & The Roots of Small Fires – Milica Živković
Datum: 25.02.2026, 19:00 Uhr
Art: Ausstellungen
Ort: MQ Freiraum
Museumsplatz 1
1070 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
MuseumsQuartier Wien
Anna Lena Schmidt, MA
Presse & Öffentlichkeitsarbeit
T. +43 1 523 5881 – 1712
M. +43 699 130 60 112
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