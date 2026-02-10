  • 10.02.2026, 11:39:03
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International vernetzte Botschafter:innen holen Kongresse nach Innsbruck

Die Innsbruck Kongress Ambassadors im Bild mit Barbara Plattner (Geschäftsführerin von Innsbruck Tourismus, l.) und Johannes Anzengruber (Bürgermeister der Stadt Innsbruck, r.). V.l.: Manfred Kleidorfer, Gregor Weihs, Katrin Watschinger, Thomas Müller, Johannes Zschocke, Susanne Zeilinger-Migsich, Lukas A. Huber und Wolfgang Gurgiser.

Das Programm versteht sich als Netzwerk von Expert:innen mit weitreichendem internationalem Einfluss. Während Influencer auf Social Media Themen sichtbar machen, sind Kongress Ambassadors so etwas wie Influencer in der Wissenschaft sowie im Kongress- und Tagungswesen

Barbara Plattner, Geschäftsführerin von Innsbruck Tourismus

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Region Innsbruck (OTS) - 

Mit dem neuen Kongress Ambassador Programm Innsbruck stärkt Innsbruck Tourismus gezielt den Wissenschafts- und Kongressstandort. Die in Österreich einzigartige Initiative setzt auf international vernetzte Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Forschung, die als Botschafter:innen Kongresse und Tagungen in die Region bringen sollen. Partner:innen des Programms sind die Congress Messe Innsbruck (CMI), die Leopold-Franzens-Universität Innsbruck und die Medizinische Universität Innsbruck.

Internationale wissenschaftliche Kongresse entstehen in der Regel dort, wo regional verankerte Expert:innen über hohe fachliche Reputation, organisatorische Erfahrung und belastbare Netzwerke verfügen. Genau an dieser Schnittstelle setzt das „Kongress Ambassador Programm Innsbruck“ an: Als Kongress Ambassadors werden Persönlichkeiten gewonnen, die in ihrem jeweiligen Fachgebiet international anerkannt sind, eine enge Bindung zur Region haben und bereit sind, Kongresse aktiv nach Innsbruck zu holen. Sie fungieren als Türöffner zu internationalen Fachgesellschaften, Netzwerken und Verbänden – und damit als entscheidender Erfolgsfaktor für die Akquise hochwertiger Veranstaltungen. „Das Programm versteht sich als Netzwerk von Expert:innen mit weitreichendem internationalem Einfluss. Während Influencer auf Social Media Themen sichtbar machen, sind Kongress Ambassadors so etwas wie Influencer in der Wissenschaft sowie im Kongress- und Tagungswesen“, erläutert Barbara Plattner, Geschäftsführerin von Innsbruck Tourismus, den innovativen Ansatz.

Wissenschaftliche Kongresse als Wirtschafts- und Innovationsmotor

Wissenschaftliche Kongresse und Tagungen leisten einen vielfachen Beitrag für den Standort Innsbruck: Sie stärken den Wissenstransfer, fördern internationale Kooperationen und generieren zugleich nachhaltige wirtschaftliche Effekte – insbesondere abseits der touristischen Hochsaisonen. Längere Aufenthaltsdauern, zusätzliche Nächtigungen sowie Wertschöpfung für Hotellerie, Gastronomie, Handel und Dienstleistungsbetriebe machen sie zu einem zentralen Baustein der Kongressstrategie der Region. Bürgermeister Johannes Anzengruber ließ es sich daher auch nicht nehmen, den neu nominierten Kongress Ambassadors persönlich seinen Dank auszusprechen: „Unsere Stadt lebt von Neugier, Ideen und dem offenen Austausch. Innsbruck ist ein Ort, an dem Wissen wächst und Menschen aus aller Welt gemeinsam forschen und arbeiten. Den Ambassadors danke ich herzlich für ihr Engagement – für das, was sie tagtäglich in unserer Stadt leisten, und dafür, dass sie diese Begeisterung nun auch weit über Innsbruck hinaus tragen.

Wettbewerbsfähig im internationalen Kongressmarkt

Auch aus Sicht des Innsbruck Convention Bureau ist das Programm ein strategisch wichtiger Schritt.

Kongresse und wissenschaftliche Tagungen sind Orte der Inspiration, der Vernetzung und des gemeinsamen Fortschritts. Mit dem Kongress Ambassador Programm Innsbruck schaffen wir neue Zugänge zu internationalen Fach-Communities und stärken die Sichtbarkeit Innsbrucks als Wissenschafts- und Kongressstandort nachhaltig“, so Christine Keth, Leiterin des Innsbruck Convention Bureau.

Der internationale Kongressmarkt ist stark umkämpft. Erfolgreiche Standorte zeichnen sich zunehmend durch enge Kooperationen zwischen Destinationen, Universitäten und wissenschaftlichen Netzwerken aus. Mit dem Kongress Ambassador Programm geht Innsbruck hier einen in Österreich einzigartigen Weg und nutzt gezielt die exzellenten Rahmenbedingungen und das starke wissenschaftliche Netzwerk der Region. Nach dem erfolgreichen Auftakt soll das Kongress Ambassador Programm Innsbruck kontinuierlich weiterentwickelt werden. Ziel ist es, weitere Botschafter:innen zu gewinnen, den Wissenstransfer zu fördern und die wirtschaftliche Wertschöpfung in der Region langfristig zu stärken.

Innsbrucks Kongress Ambassadors

Mit dabei sind bereits namhafte Vertreter:innen der Leopold-Franzens Universität Innsbruck sowie der Medizinischen Universität Innsbruck.

  • Univ.-Prof. Dr. Rohit Arora (Direktor der Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie Innsbruck)
  • Univ.-Prof. Dr. Adriano Crismani (Direktor der Universitätsklinik für Kieferorthopädie Innsbruck)
  • Dr. Wolfgang Gurgiser (Koordinator Forschungsschwerpunkt Alpiner Raum, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck)
  • Univ.-Prof. Dr. med. Univ. Lukas A. Huber (Direktor des Instituts für Zellbiologie, Medizinische Universität Innsbruck)
  • Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Manfred Kleidorfer (Professor für nachhaltige Entwicklung urbaner Wasserinfrastruktur, Universität Innsbruck)
  • Univ.-Prof.in Dr.in Sabine Ludwig (Direktorin Institut für Diversität in der Medizin, Medizinische Universität Innsbruck)
  • Univ.-Prof. Dr. Thomas Müller (Direktor der Universitätsklinik für Pädiatrie I, Medizinische Universität Innsbruck)
  • Univ.-Prof.in Dr.in Patrizia Stoitzner (Vizerektorin für Forschung und Internationales der Medizinischen Universität Innsbruck)
  • Ao. Univ.-Prof. Dr. Werner Streif (Leitung der AG Pädiatrische Hämostaseologie, Medizinische Universität Innsbruck)
  • Univ.-Prof. Mag. rer. nat Katrin Watschinger PHD (Institut für Molekulare Biochemie, Medizinische Universität Innsbruck)
  • Univ.-Prof. Mag. Dr. Gregor Weihs (Vizerektor für Forschung, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck)
  • Univ.-Prof.in Mag.a Dr.in Susanne Zeilinger-Migsich (Leiterin des Instituts für Mikrobiologie, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck)
  • Univ.-Prof. Dr. med. Johannes Zschocke PHD (Direktor des Instituts für Humangenetik und des Zentrums Medizinische Genetik, Medizinische Universität Innsbruck)

Starke Partnerschaften für einen starken Kongressstandort

Das Kongress Ambassador Programm Innsbruck ist eine gemeinsame Initiative von Innsbruck Tourismus, der Congress Messe Innsbruck (CMI), der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck und der Medizinischen Universität Innsbruck. Ziel ist es, die vorhandene wissenschaftliche Exzellenz der Region gezielt sichtbar zu machen und strategisch für die Weiterentwicklung des Kongressstandorts zu nutzen.

In der Umsetzung von Kongressen werden die Kongress Ambassadors und weitere Veranstalter:innen vom Innsbruck Convention Bureau gemeinsam mit seinen Partner:innen vor Ort unterstützt – von der ersten Idee über internationale Bewerbungsprozesse bis zur Durchführung der Veranstaltung.

Alle Infos zur Kongress- und Tagungsregion Innsbruck: www.innsbruck.info/convention

Zur Pressemeldung mit weiteren Bildern: www.newsroom.pr/international-vernetzte-botschafterinnen-holen-kongresse-nach-innsbruck

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