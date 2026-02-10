SMARTPHONE Magazin übergibt Auszeichnungen an A1

Schwertberg, Februar 2026 (OTS) -

Das SMARTPHONE Magazin (CDA Verlag GmbH) hat im Rahmen eines Besuchs bei A1 mehrere Awards an den Telekommunikationsanbieter übergeben. Diese spiegeln die hervorragenden Ergebnisse des großen Mobilfunk-Netztests des SMARTPHONE Magazins (Ausgabe Januar/Februar 2026), der Auswertung „Bestes 5G-Netz“ auf DIE TESTER (Stand: 15.10.2025) sowie zweier umfangreicher Benchmarktests zu Glasfaser-Internet und 5G Internet-Cubes (SMARTPHONE, Ausgabe November 2025 bis Januar 2026) wider.

Übergebene Awards

A1 wurde in folgenden Kategorien ausgezeichnet:

TESTSIEGER: Netztest 2026

Netztest 2026 BESTES 5G-NETZ: 5G-Netztest 2026

5G-Netztest 2026 TESTSIEGER: Glasfaser-Internet im Benchmarktest 2025

Glasfaser-Internet im Benchmarktest 2025 TESTSIEGER: 5G Internet-Cubes im Benchmarktest 2025

Die Auszeichnungen wurden von Lukas Wenzel-Horner (Projektleitung) und Marianne Gutzelnig (Verlagsleitung) überreicht. Der Mobilfunkanbieter A1 wurde durch Christian Laqué (CTO, A1) vertreten, der die Awards entgegennahm.

Datenbasierte Tests als Orientierung für Konsumenten

„Unsere Auszeichnungen basieren auf klaren Messmethoden und umfangreichen Datensätzen. Gerade bei Netzen und Internetzugängen zählt die Performance im Alltag - und die lässt sich nur mit strukturierten Messreihen objektiv abbilden“, sagt Lukas Wenzel-Horner.

„Mit den Awards machen wir Qualität sichtbar und unterstützen Konsumenten dabei, Angebote besser einzuordnen - vom Mobilfunknetz über 5G bis hin zu Festnetz- und Cube-Lösungen“, ergänzt Marianne Gutzelnig.

Kurzüberblick zu den Testreihen

Netztest 2026 | Österreich

Für den großen Netztest wurden die Mobilfunknetze der drei österreichischen Netzbetreiber im Rahmen landesweiter Messfahrten in mehreren Kategorien ausgewertet (u. a. Netz/Abdeckung, Latenz, Erfolgsrate, Speedtest, Filetransfer, Web-Browsing, Streaming). Der Test wurde in der SMARTPHONE-Ausgabe Januar/Februar 2026 veröffentlicht.

5G-Netztest 2026 | Österreich

Als Ergänzung zum Gesamttest wurden die Ergebnisse zusätzlich mit Fokus auf die reine 5G-Leistung ausgewertet, um Abdeckung, Stabilität und Geschwindigkeit im 5G-Betrieb vergleichbar abzubilden. Die Veröffentlichung erfolgte auf DIE TESTER am 15.10.2025.

Glasfaser-Internet im Benchmarktest 2025 | Österreich

Von Mai bis August 2025 wurden in österreichischen Testhaushalten kontinuierlich Messdaten erhoben. Ausgewertet wurden 423.609 Messpunkte (Ping, Download, Upload). Die Ergebnisse wurden in der SMARTPHONE-Magazin-Ausgabe 5/25 publiziert.

5G Internet-Cubes im Benchmarktest 2025 | Österreich

Mehr als 114.955 Messpunkte aus dem Zeitraum Mai bis August 2025 wurden im Rahmen dieses Tests analysiert. Im Fokus der Analyse stand dabei, wie stark die tatsächliche Performance (Ping/Download/Upload) von den in den Tarifen versprochenen Leistungen abweicht. Die detaillierten Ergebnisse können in der SMARTPHONE-Magazin-Ausgabe 5/25 nachgelesen werden.



Über SMARTPHONE Magazin / CDA Verlag GmbH

Das SMARTPHONE Magazin der CDA Verlag GmbH berichtet seit vielen Jahren über mobile Kommunikation, Netze, Tarife und Techniktrends. Mit unabhängigen Tests und Vergleichen liefert die Redaktion fundierte Entscheidungsgrundlagen für Konsumenten.

Über DIE TESTER

DIE TESTER ist das Test- und Vergleichsportal der CDA Verlag GmbH. Neben redaktionellen Vergleichstests werden dort auch Benchmarktests auf Basis großer Datensätze veröffentlicht - mit dem Ziel, Leistung im Alltag objektiv messbar zu machen.