„Vienna Calling – Wer singt für Österreich?“: Caroline Athanasiadis, Elton und Luca Hänni kommentieren im Studio

Wien (OTS) -

Die Spannung steigt – bald entscheidet sich die große Frage „Vienna Calling – Wer singt für Österreich?“, wenn am Freitag, dem 20. Februar 2026, live um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON zwölf Acts ihren Song für den 70. Eurovision Song Contest in Wien präsentieren. Dann gilt es die internationale Fachjury und das Publikum zu überzeugen, um sich beim ersten nationalen Vorentscheid seit 2016 das Ticktet für den größten Musikwettbewerb der Welt zu sichern.

Hilfe bei dieser schwierigen Entscheidung gibt es dabei von Caroline Athanasiadis, Elton und Luca Hänni, die als Kommentator:innen-Panel im Studio die Auftritte begleiten. Dabei vergeben sie keine Punkte, sind aber mit ihrem Wissen rund um den Song Contest absolut sattelfest und bieten unterhaltsame Einordnung der Auftritte, Expertise, Fun Facts und vieles mehr.

Kabarettistin und „Smart10“-Moderatorin Caroline Athanasiadis gilt als wohl einer der größten Eurovision-Song-Contest-Fans, Moderator und Show-Größe Elton war nicht nur als deutscher Punktesprecher 2023 bereits direkt dabei, sondern hat auch bei zahlreichen Vorentscheiden in Deutschland mitgemischt, und der Schweizer Sänger und Songwriter Luca Hänni vertrat die Schweiz beim Eurovision Song Contest in Tel Aviv 2019 und erreichte den sensationellen vierten Platz – geballte ESC-Kompetenz nimmt also im „Vienna Calling“-Studio Platz. Moderiert wird die Sendung von Alice Tumler und Cesár Sampson.

Caroline Athanasiadis: „Ich freue mich extrem auf den Vorentscheid. Ich bin seit Jahren glühender Song-Contest-Fan und beobachte auch im Vorhinein die Beiträge der anderen Länder. Deshalb bin ich sehr gespannt, was wir dieses Jahr zu bieten haben. Unsere Musikszene ist extrem vielfältig und wird oft unterschätzt. Ich weiß aber, wir haben tolle Musikerinnen und Musiker und international erfolgreiche Bands, von denen oft die breite Öffentlichkeit gar nichts weiß. Ich lasse alles spontan auf mich zukommen und hoffe, dass wir einen innovativen Beitrag ins Rennen schicken können.“

Luca Hänni: „Der ESC hat für mich einen ganz besonderen Stellenwert – umso mehr freue ich mich, dieses Jahr im Kommentatoren-Panel dabei zu sein. Ich bin gespannt auf die Acts und freue mich, meine Erfahrungen weiterzugeben.“

Elton: „Es ist mir eine unfassbare Ehre, dass mich der amtierende Europameister verpflichtet und in seinen Stab berufen hat. Für mich als wohl größten lebenden Österreich-Fan außerhalb Österreichs geht damit ein Traum in Erfüllung. Und ich verspreche: Ich werde meine ganze Leidenschaft, mein gesamtes Know-how und meine komplette Expertise einbringen, damit ihr mit dem bestmöglichen Kader in die Mission Titelverteidigung startet. Und dann bin ich mir sicher, am Ende wird Österreich jubeln! Über einen richtig guten zweiten Platz hinter Deutschland.“