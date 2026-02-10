  • 10.02.2026, 10:53:32
  • /
  • OTS0059

Skandale und Phantomkredite statt Klimaschutz: Bilanz nach 20+ Jahren Emissionshandel

Vortrag von Dipl.-Biol. Jutta Kill, Di, 17. Feb. 2026, 18:00 Uhr, Otto-Mauer-Zentrum

Wien (OTS) - 

Anmeldung zum Vortrag

Der Handel mit Kompensationsgutschriften war seit seiner Verankerung im Kyoto-Protokoll von 1997 umstritten. Seit dem zeigt sich, dass Skandale um Millionen von Phantomgutschriften die Geschichte des Clean Development Mechanism prägten. Auch der sogenannte ‚freiwillige‘ Kompensationsmarkt, den bisher vor allem Konzerne nutzen, um Produkte als CO2-neutral zu vermarkten, stand von Anfang an in der Kritik. Recherchen deckten auf, dass auch hier Millionen von Phantomgutschriften gehandelt wurden. Im Vortrag blickt Dipl.-Biol. Jutta Kill zurück auf 20+ Jahren Handel mit Kompensationsgutschriften und zeigt auf, warum in der Folge der jüngsten Skandale ergriffene ‚Qualitäts-Initiativen‘ zukünftige Skandale nicht werden verhindern können.

Zur Vortragenden: Jutta Kill arbeitet freiberuflich eng mit dem World Rainforest Movement zusammen, u.a. in Recherchen zu den Auswirkungen von Instrumenten des ‚grünen‘ Kapitalismus und damit verbundenen Landkonflikten im Globalen Süden. Seit 25 Jahren beschäftigt sie sich mit dem Emissionshandel und dokumentiert, wie systemische Widersprüche und Interessenkonflikte bei der Zertifizierung von Kompensationsprojekten den Handel mit Phantomgutschriften begünstigen und CO2-Neutralitätsversprechen wirkungsvollen Klimaschutz behindern und zunehmend Konflikte um Land im Globalen Süden anheizen.

Rückfragen & Kontakt

Dr.in Sigrid Kroismayr
Mobil: +43 676 400 33 75
Email: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | CVI

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Club of Vienna

Rückfragen & Kontakt

Dr.in Sigrid Kroismayr
Mobil: +43 676 400 33 75
Email: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright