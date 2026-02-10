Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Morgen, Mittwoch, 11. Februar, lässt das Duo Jute im Rahmen der Reihe „Mit Baby ins Konzert“ ab 9.30 Uhr im Cinema Paradiso St. Pölten mit Harfe und Vibraphon sein Programm „Zwischen zwei Welten“ hören. Ebenfalls in Kooperation mit der Jeunesse St. Pölten präsentiert Triolino am Freitag, 13. Februar, ab 14 und 15.15 Uhr in „Schrammeln und Kratzen“ einem jungen Publikum ab drei Jahren die Klangfarben von Zither, Cello, Akkordeon, Klarinette, Fagott u. a. Nähere Informationen und Karten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Beim nächsten Jazz Café Project im Theater am Steg in Baden widmet sich das Austrian Jazz-Harp Project Classic-Trio am Donnerstag, 12. Februar, in „s'Wonderful" Jazzsongs aus den 1920er- und -30er-Jahren; Beginn ist um 19 Uhr. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen bei der Kulturabteilung Baden unter 02252/86800-522 und e-mail [email protected].

Ebenfalls am Donnerstag, 12. Februar, gestalten Johnny und Jo Bertl, Wolf Bachofner, Felix Kramer u. a. in der Bühne im Hof in St. Pölten mit „Dunkelgraue Lieder“ einen „Abend zu Ehren von Ludwig Hirsch“. Am Samstag, 14. Februar, kehrt hier dann Christof Spörk mit seinem Programm „Maximo Lieder“ zu seinen musikalischen Wurzeln zwischen Austro-Sound und karibischem Rhythmus zurück. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail [email protected] und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail [email protected].

Am Freitag, 13. Februar, findet im Refektorium der Kartause Mauerbach „Italia mia – Carnevale“, ein Festival der Alten Musik, statt: Ab 18 Uhr interpretiert La bella brigada dabei die klangliche Posse „Festino nella sera del Giovedì grasso avanti cena“ von Adriano Banchieri aus dem Jahr 1608 sowie Madrigale von Claudio Monteverdi. Nähere Informationen und Karten unter 01/53415-850500, e-mail [email protected] und www.bda.gv.at.

Am Freitag, 13. Februar, bringt auch Alexander Kerbst gemeinsam mit einem Gesangs- und Tanz-Ensemble sowie einer Live-Band ab 19.30 Uhr im NV-Forum, der Halle 3, am Messegelände Wieselburg in „Falco – Die Show“ dessen Hits wie „Der Kommissar“, „Jeanny“, „Rock Me Amadeus“ u. a. zu Gehör. Nähere Informationen und Karten unter 07416/502-0, e-mail [email protected] und www.messewieselburg.at bzw. https://shop.digiticket24.at.

Ein „Aufbruch in neue Zeiten“ steht am Freitag, 13. Februar, im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf auf dem Programm, wenn Astrid Wirtenberger gemeinsam mit Tom Eder ab 19.30 Uhr eigene Songs und beliebte Seer-Hits präsentiert. Nähere Informationen und Karten unter 02956/2204-16, e-mail [email protected] und www.konzerthaus-weinviertel.at.

„The Shape of Things That Never Came“ nennt die Kompositions- und Improvisationswerkstatt e c h o boomer ihr Programm, mit dem sie am Freitag, 13. Februar, ab 20 Uhr in der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk auftritt. Nähere Informationen und Karten unter 02752/54060, e-mail [email protected] und www.wachaukulturmelk.at.

Im Festspielhaus St. Pölten begeben sich Manu Delago mit seiner Handpan, das Vokaltrio Mad About Lemon und das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter Jules Buckley am Freitag, 13. Februar, in ein musikalisches Universum aus Rhythmus, Melodie und Emotion. Am Samstag, 14. Februar folgen Béla Fleck, Edmar Castañeda und Antonio Sánchez, die als BEATrio Harfe, Banjo und Drums aufeinandertreffen lassen. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02742/908080-600, e-mail [email protected] und www.festspielhaus.at.

Im Alten Depot in Mistelbach spielt das Americana/Rockabilly-Duo Mr. & Mrs. Curtis am Freitag, 13. Februar, ab 19.30 Uhr von amerikanischer Roots-Music der 1950er- und -60er-Jahre inspirierte Musik zwischen Rockabilly, Country, Blues und Rock'n'Roll. Am Dienstag, 17. Februar, geben dann Reinhard Reiskopf und Pablo Grande ab 14.30 Uhr die besten Faschingsdienstags- und Party-Hits zum Besten. Nähere Informationen und Karten unter 02572/3955, e-mail [email protected] und www.altesdepot.at.

Am Samstag, 14. Februar, eröffnet die Hainburger Haydngesellschaft ihr Konzertprogramm zum 45-Jahre-Jubiläum mit einem „Zauberklang“: Vahid Khadem-Missagh und seine Academia Allegro Vivo bringen dabei ab 18 Uhr in der Kulturfabrik Hainburg Werke von Johann Strauss, Gioachino Rossini, Johann Nepomuk Hofzinser, Johannes Brahms, Jules Massenet, Edward Elgar u. a. zur Aufführung. Nähere Informationen und Karten unter 0664/73616493, e-mail [email protected] und www.haydngesellschaft.at.

Ebenfalls am Samstag, 14. Februar, kommt es ab 19.30 Uhr im Stadttheater Wiener Neustadt zu einem „Birgit Denk - Sing-Along“ mit Lovesongs zum Valentinstag. Nähere Informationen und Karten unter 02622/34000, e-mail [email protected] und [email protected] bzw. www.stadttheater-wn.at.

Am Samstag, 14. Februar, dem Valentinstag, startet auch das Haus der Regionen in Krems/Stein sein diesjähriges Konzertprogramm mit „Liebe/Love/L’amour“. Mit dabei sind neben den Schick Sisters Katharina, Veronika und Christine auch Strange 4, Eddi Luis von folksmilch und Thomas Gravogl von den Gravögln. Beginn ist um 19.30 Uhr; Karten unter www.ticketladen.at; nähere Informationen unter 02732/85015, e-mail [email protected] und www.volkskulturnoe.at.

In „The Rhythm of the World“ verwandelt Saxofour am Samstag, 14. Februar, ab 20.30 Uhr in der „babü” in Wolkersdorf Einflüsse aus verschiedenen kulturellen Umfeldern in Jazz. Nähere Informationen und Karten unter 0664/1413601, e-mail [email protected] und www.babue.com.

In der Waldviertler Kammerbühne in Ottenschlag geht am Samstag, 14. Februar, ab 19.30 Uhr die Vorpremiere des „Best of“-A-cappella-Kabarettprogramms der Vierkanter über die Bühne. Nähere Informationen und Karten unter 02872/61221, e-mail office@kammerbühne.at und www.kammerbuehne.at.

Im VAZ St. Pölten machen am Samstag, 14. Februar, ab 19 Uhr die „Masters of Hardcore“ Station. Das Line-up umfasst AniMe, Angerfist, Bass-D, Barber, Catscan, DaY-mar, Deadly Guns, D-Fence: Ignited LIVE, Drokz, F.Noize, Hysta: Dance with the Wolves, Korsakoff, Lil Texas, Lumex, Mad Dog, Miss K8, Namara, N-Vitral, Ophidian, Poley Tight, Sakyra, Unfused, Unproven und 99PRBLMZ. Nähere Informationen und Karten unter 02742/71400, e-mail [email protected] und www.vaz.at.

Auf Schloss Hof öffnet Marko Simsa am Samstag, 14. Februar, bei einem Faschingskonzert ab 11 und 15 Uhr auf der Bühne im Barockstall seine „Kinderliederschatzkiste“ mit einer vergnüglichen Hitparade aus dem Kinderzimmer zum Mitsingen und Mittanzen für ein junges Publikum ab fünf Jahren. Nähere Informationen und Karten unter 02285/20000, e-mail [email protected] und www.schlosshof.at.

Drei Tage nach seinem Auftritt in der Bühne im Hof in St. Pölten, am Dienstag, 17. Februar, ist Christof Spörk mit seinem Programm „Maximo Lieder“ auch zu Gast im Theater Forum Schwechat. Beginn ist um 20 Uhr, nähere Informationen und Karten unter 01/7078272, e-mail [email protected] und www.forumschwechat.com.

Schließlich lässt der Pianist Florian Krumpöck im Rahmen des „Bösendorfer Festivals“ in den Kasematten von Wiener Neustadt am Dienstag, 17. Februar, ab 18.30 Uhr mit Franz Schuberts letzter Klaviersonate und der 3. Klaviersonate von Johannes Brahms „Romantik und Leidenschaft im Wiener Klang“ erklingen. Nähere Informationen und Karten unter 02622/373-933, e-mail [email protected] und www.webshop-wn.at bzw. www.kasematten-wn.at und www.boesendorfer-wn.at.