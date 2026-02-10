Hochschule Campus Wien: Neues Masterprogramm für die Steuerbranche

Wien (OTS) -

Die Hochschule Campus Wien erweitert ihr Studienangebot im Steuerbereich: In Kooperation mit der Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (ASW) bietet die Hochschule das Masterprogramm Tax Consulting an, das mit einem Master Professional (MPr) abschließt. Bewerbungen sind ab dem 1. März 2026 möglich. Start ist im Wintersemester 2026/27.

Facheinschlägige Exzellenz und Beratungskompetenz vereint

„Im Fokus unseres Masterprogramms stehen die Vertiefung von nationalem und internationalem Steuerrecht, Rechnungslegung, Rechtslehre und Bilanzierung. Das Studienprogramm verbindet wissenschaftlich-theoretische Grundlagen mit praxisorientierten Inhalten” , erklärt Studienprogrammleiter Friedrich Stanzel. Neben dem fachlichen Know-how nimmt die Entwicklung sozialer Kompetenzen einen hohen Stellenwert ein, denn: „Beratungskompetenz und Kommunikationsfähigkeit sind entscheidende Faktoren, um Mandant*innen professionell zu unterstützen und langfristig erfolgreich in der Steuerberatung zu sein.“

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Starke Kooperation und maßgeschneiderte Vorbereitung auf die Fachprüfung zur Steuerberatung

Sandra Allmayer, Geschäftsführerin der Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (ASW): „Wir freuen uns, in enger Kooperation mit der Hochschule Campus Wien neben unserem Bachelor Professional Tax Management nun den Master Professional Tax Consulting anzubieten. Damit haben wir einen berufsfokussierten Weg in die Steuerbranche geschaffen – von der Matura bis hin zu den Fachprüfungen zur Steuerberatung.“ Der Master Professional bereitet umfassend auf die Fachprüfungen zur Steuerberatung vor. Zusätzlich erwerben die Studierenden nach dem ersten Semester das ASW-Diplom Rechnungslegung und angewandte BWL. Auch der Aufbau eines beruflichen Netzwerks wird im Masterprogramm gezielt gefördert. Die Studierenden profitieren von Beginn an von namhaften Lehrenden aus den facheinschlägigen Branchen sowie der engen Zusammenarbeit mit der ASW.

Nachwuchsförderung durch Stipendien

Das Masterprogramm Tax Consulting richtet sich an Personen mit einem facheinschlägigen Bachelor- oder einem gleich- bzw. höherwertigen Studienabschluss. Die Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (KSW) unterstützt den Branchennachwuchs und vergibt zehn Stipendien zu je Ꞓ 7.350. Voraussetzungen für die Förderung sind der erfolgreiche Abschluss des Aufnahmeverfahrens sowie ein aufrechtes Dienstverhältnis bei einem KSW-Mitglied.

Masterprogramm mit Perspektive

Den Absolvent*innen stehen vielfältige Karrierewege offen – von der Steuerberatung über die Finanzverwaltung bis hin zu verantwortungsvollen Positionen in Finanz- und Steuerabteilungen. Das Masterprogramm dauert vier Semester. Die ersten beiden Semester finden direkt an der ASW statt.

Hochschule Campus Wien

Mit über 9.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von nahezu 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in zehn fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

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