Wichtige Konsument:innen-Information

Vösendorf (OTS) -

IKEA bittet alle Kund:innen, die im Besitz der betroffenen NYMÅNE Wandleuchten sind, diese nicht mehr zu verwenden und IKEA für eine vollständige Rückerstattung zu kontaktieren. Aufgrund eines Herstellungsfehlers ist die Isolierung eines Kabels unzureichend, wodurch die Gefahr eines Stromschlags besteht. Betroffene Produkte können anhand des Datumsstempels und der Lieferantennummer identifiziert werden (alle Details siehe unten).

Betroffene IKEA Produkte:

NYMÅNE Wand-/Leseleuchte weiß, Artikel-Nr.: 203.569.09

NYMÅNE Wand-/Leseleuchte anthrazit, Artikel-Nr.: 504.152.24

NYMÅNE Wandleuchte doppelt, weiß, Artikel-Nr.: 204.286.47

Betroffene Datumsstempel (JJWW): Beginnend mit dem Datumsstempel 2217 bis einschließlich 2550 sowie mit der Lieferantennummer 23241. Produkte mit Datumsstempeln vor 2217 und nach 2550 oder mit einer anderen Lieferantennummer sind nicht von diesem Rückruf betroffen.

Warum ist dieses Produkt nicht sicher zu verwenden?

Sicherheit hat für IKEA oberste Priorität. Daher ruft IKEA bestimmte Datumsstempel der NYMÅNE Wandleuchten aufgrund der Gefahr eines Stromschlags zurück.

Während der Entwicklung werden IKEA Produkte einer Risikobewertung unterzogen und umfassend getestet, um sicherzustellen, dass sie in allen Märkten, in denen IKEA tätig ist, den relevanten Anforderungen und Vorschriften entsprechen. Dennoch ist uns bekannt geworden, dass bestimmte NYMÅNE Wandleuchten aufgrund eines unzureichend isolierten Kabels ein Sicherheitsrisiko darstellen, wodurch bei Beschädigung des Kabels die Gefahr eines Stromschlags besteht. Daher werden NYMÅNE Wandleuchten, die von diesem Herstellungsfehler betroffen sein könnten, zurückgerufen.

Was sollen Kund:innen tun?

Kund:innen, die eine der betroffenen NYMÅNE Wandleuchten besitzen, sollten diese ab sofort nicht mehr benutzen und das Produkt in jedem IKEA Einrichtungshaus Österreich zurückgeben, um eine vollständige Rückerstattung zu erhalten.

NYMÅNE Wand-/Leseleuchte: Datumsstempel und Lieferantennummer befinden sich auf einem Aufkleber im Inneren des Lampenschirms (die Lichtquelle muss dafür entfernt werden).

NYMÅNE Wandleuchte doppelt: Datumsstempel und Lieferantennummer befinden sich auf Aufklebern auf der Rückseite der Leuchte. Kund:innen sollen die Wandleuchte immer vom Stromnetz trennen, bevor sie mit ihr interagieren.

Außerdem bittet IKEA Kund:innen, diesen Rückruf zu verbreiten, insbesondere wenn man weiß, dass das zurückgerufene Produkt jemand anderem angeboten, geliehen oder verkauft wurde.

Welchen Ersatz können die Kund:innen erwarten?

Betroffene Produkte können in jedem IKEA Einrichtungshaus gegen eine vollständige Rückerstattung zurückgegeben werden. Ein Kaufnachweis (z.B. Rechnung) ist nicht erforderlich.

IKEA entschuldigt sich vielmals für die Unannehmlichkeiten. Für weitere Informationen unter www.IKEA.at oder unter der kostenlosen IKEA Rufnummer 0800/081 061