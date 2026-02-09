  • 09.02.2026, 17:11:04
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Industriellenvereinigung trauert um ehemaligen IV-Generalsekretär Ceska

Herausragender Diplomat und Interessensvertreter verstorben

Wien (OTS) - 

Die Industriellenvereinigung (IV) zeigt sich vom Ableben von Botschafter Dr. Franz Ceska tief betroffen, der von 1992 bis 1997 als Generalsekretär der Industriellenvereinigung wirkte. In dieser Funktion prägte er die Interessensvertretung der österreichischen Industrie durch strategischen Weitblick, internationale Erfahrung und hohe persönliche Integrität. Seine Tätigkeit fiel in eine Phase tiefgreifender wirtschaftlicher und europapolitischer Veränderungen – insbesondere den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union –, die er maßgeblich mitgestaltete.

Ceska blickte auf eine außergewöhnliche diplomatische Laufbahn zurück, die ihn unter anderem als Botschafter nach Brüssel und Paris sowie als Ständigen Vertreter Österreichs bei den Vereinten Nationen nach Genf führte. Die Industriellenvereinigung würdigt ihn als Brückenbauer zwischen Wirtschaft, Politik und internationaler Diplomatie.

Die Industriellenvereinigung spricht der Familie, seinen engen Wegbegleitern sowie Freunden in dieser schweren Stunde ihr tiefes Mitgefühl aus.

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Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
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