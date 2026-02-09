KNIAZHA VIG sichert sich DFC-garantierte Fazilität für Kriegsrisikoversicherung mit Unterstützung von Aon

Wien (OTS) -

KNIAZHA VIENNA INSURANCE GROUP (KNIAZHA VIG), eine der ukrainischen Versicherungsgesellschaften der Vienna Insurance Group (VIG), hat einen Rückversicherungsvertrag mit der U.S. International Development Finance Corporation (DFC) abgeschlossen und führt damit eine umfassende Lösung zum Schutz von Sachwerten von Versicherungsnehmern gegen Kriegsrisiken ein. Der Vertrag wurde in Zusammenarbeit mit Aon geschlossen, einem weltweit führenden Unternehmen für professionelle Dienstleistungen, das bereits zuvor mit DFC an einer neuartigen Rückversicherungsfazilität zur Unterstützung von Kriegsrisikopolizzen für Unternehmen in der Ukraine gearbeitet hatte.

KNIAZHA VIG und Aon geben den Abschluss eines neuen Rückversicherungsvertrags mit der DFC über 25 Millionen US-Dollar bekannt, der am 1. Februar 2026 in Kraft getreten ist. Die Vereinbarung, die eine Rückversicherungsdeckung durch die DFC für ein Portfolio von Kriegsrisiko-Polizzen in der Höhe von bis zu 100 Millionen US-Dollar vorsieht, ermöglicht KNIAZHA VIG, umfassende und innovative Versicherungslösungen für Kriegsrisiken für KMU und Privatpersonen in der gesamten Ukraine anzubieten.

Harald Riener, Vorstandsmitglied der VIG und Aufsichtsratsvorsitzender der KNIAZHA VIG: „ Unsere Partnerschaft mit der DFC ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Rolle der KNIAZHA VIG im Wiederaufbauprozess der Ukraine und spiegelt das langfristige Engagement der VIG für das Land wider. Durch den Ausbau von Versicherungslösungen für KMU und Privatpersonen sowie die Unterstützung regionaler Initiativen schaffen wir eine widerstandsfähige Plattform, die Gemeinschaften stärkt und neue Marktchancen eröffnet. Diese Zusammenarbeit versetzt die KNIAZHA VIG in die Lage, zu langfristiger Stabilität beizutragen und gleichzeitig nachhaltiges Wachstum für die Zukunft aufzubauen. “

KNIAZHA VIG gehört zu den ersten Versicherern, die eine Rückversicherungsvereinbarung mit der DFC abgeschlossen haben. Damit stärkt das Unternehmen seine Rolle bei der Unterstützung der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit der Ukraine, indem konfliktbezogene Risiken gemindert und private Investitionen gefördert werden.

In den letzten zwei Jahren kündigte Aon eine 50 Millionen US-Dollar schwere, wegweisende Rückversicherungsfazilität mit der DFC an, um Kriegsrisikopolizzen für Unternehmen in der Ukraine zu unterstützen. „Seit Beginn des Krieges hat unser Engagement für die Ukraine unser Unternehmen dazu veranlasst, eine globale öffentliche und private Koalition aufzubauen, um das Land zu unterstützen und in dieses zu investieren“, sagte Greg Case, Präsident und CEO von Aon. „Wir sind stolz darauf, mit KNIAZHA VIG zusammenzuarbeiten, um auf der Kooperation mit DFC und anderen Partnern aufzubauen, während wir unsere Expertise, unsere Analysen und unsere Beziehungen für dringende Aufgaben einsetzen, um innovative Lösungen für diese komplexe Herausforderung zu finden.“