Wiener Klimateam macht Grätzl rund um U3-Endstation Simmering begrünter und lebenswerter

Wien (OTS) -

Im elften Bezirk wird ein weiteres Projekt im Rahmen des Wiener Klimateams umgesetzt: Ab März wird der Vorplatz der U3-Endstation Simmering beim Ausgang Richtung Autobushaltestellen mit vergrößerten bepflanzten Baumscheiben und neuen, modernen Sitzmöglichkeiten neugestaltet. Auch der Platz rund um den Froschkönig-Brunnen bekommt mit neuen Bäumen und Hochstammsträuchern ein neues, stärker begrüntes Gesicht. Nach der Neugestaltung des Svetelsky-Vorplatzes und des Enkplatzes folgt gemäß dem Motto „Raus aus Asphalt“ nun also die Aufwertung von zwei weiteren zentralen Orten in Simmering.

„Gemeinsam mit den Simmeringerinnen und Simmeringern machen wir den Bezirk Stück für Stück grüner, klimafitter und lebenswerter“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

„Unter dem Motto ‚Raus aus dem Asphalt‘ sorgen wir nicht nur im innerstädtischen Bereich, sondern auch in Wiens Außenbezirken für mehr Begrünung, Kühlung und Aufwertung von Grätzln. In den letzten 2 Jahren haben wir in Simmering bereits den Enkplatz und den Svetelsky-Vorplatz entsiegelt und verschönert. Ich freu mich, dass wir gemeinsam mit dem Klimateam unsere Begrünungsoffensive nun am U-Bahn-Vorplatz Simmering fortführen! Auch ein Abschnitt der Simmeringer Hauptstraße steht heuer noch am Programm“, so Planungsstadträtin Ulli Sima.

„Ein weiterer Bürger*innenwunsch aus dem Wiener Klimateam wird umgesetzt“, betont Bezirksvorsteher Thomas Steinhart. „Viele Simmeringer*innen haben sich mehr Grün, mehr Aufenthaltsqualität und ein besseres Klima im Grätzl rund um die U3-Endstation gewünscht. Bei der Planung war mir besonders wichtig, den bereits bestehenden Schanigarten auch weiterhin als zentralen Treffpunkt zu erhalten. Die Neugestaltungen der beiden Plätze werden zu 100 Prozent aus Mitteln des Wiener Klimateams finanziert – für den Bezirk entstehen somit keine Kosten. Es freut mich sehr, dass der 11. Bezirk als Teil des Wiener Klimateams mitwirken durfte. Seit 2022 sind einige Projekte dadurch entstanden und auch umgesetzt worden. Mit diesem Projekt bekommt Simmering sein letztes Klimateam-Projekt.“

Besseres Mikroklima im Grätzl

Im Bereich schräg gegenüber des U-Bahn-Vorplatzes Simmering entlang der Simmeringer Hauptstraße zwischen der Kaiser-Ebersdorfer-Straße und der Fuhrygasse befindet sich ein Stationsgebäude der U3-Endstation Simmering. Der Bereich beim Froschkönig-Brunnen mit seinem einladenden Schanigarten hat sich als zentraler Treffpunkt im Grätzl etabliert. Der versiegelte Bereich wird aufgebrochen, um Raum für mehr Begrünung zu schaffen.

Neben einer neuen sickerfähigen, helleren Pflasterung gesellen sich zu den bestehenden 19 Bäumen bald 3 Bäume sowie 5 Hochstammsträucher hinzu. Einzelne Baumscheiben werden miteinander verbunden, sodass großzügige, zusammenhängende Grünflächen entstehen. Insgesamt werden hier 17 Grünbeete mit über 450 Quadratmetern geschaffen. Neue Sitzgelegenheiten laden künftig zum Verweilen und Plaudern ein. Aus dem stark versiegelten Bereich entwickelt sich damit eine begrünte, gekühlte Oase und ein attraktiver Freiraum für alle im 11. Bezirk.

U-Bahn-Vorplatz Simmering wird entsiegelt

Auch der U-Bahn-Vorplatz der U3-Station Simmering wird als zentraler Aufenthalts- und Verkehrsknotenpunkt im Westen von Simmering neugestaltet. Um möglichst viele Grünfläche zu schaffen, werden die Baumscheiben der vier bestehenden Bäume vergrößert und mit bunten Stauden bepflanzt. Diese schaffen einen wichtigen Lebensraum für Insekten und fördern die Biodiversität. Rund um die Grünflächen finden neue Sitzmöbel ihren Platz.

Schritt für Schritt wird Simmering klimafit

Die größte Entsiegelungs- und Begrünungsoffensive der Stadt wird auch 2026 konsequent fortgesetzt: Ab dem Frühjahr wird die stark versiegelte Simmeringer Hauptstraße zwischen Litfaßstraße und Zippererstraße unter dem Motto „Raus aus dem Asphalt“ durch 3.500 Quadratmetern neuer Grünflächen entsiegelt und mit mehr als 50 Bäumen maximal begrünt. Rund 30 neue Sitzgelegenheiten, Trinkbrunnen und Wasserelemente sorgen künftig für ein deutlich verbessertes Mikroklima.

Raus aus dem Asphalt-Rekordbilanz

Seit dem Start der großen Entsiegelungs- und Begrünungsoffensive wurden in ganz Wien bereits 344 Projekte umgesetzt, dabei mehr als 3.300 Bäume allein auf Plätzen und auf Straßenzügen gepflanzt, über 2.700 Sitzmöglichkeiten errichtet und knapp 2.000 Quadratmeter Wasserspiel geschaffen. Mit der historischen Begrünungsoffensive Wiens haben die Grätzl eine massive Verbesserung des Mikroklimas und damit eine Aufwertung der Lebensqualität erfahren.

Ein Projekt des Wiener Klimateams

Die Idee für die Umgestaltung des Grätzl rund um die U3-Endstation Simmering wurde 2022 beim Wiener Klimateam eingebracht und seither gemeinsam von Bewohner*innen, Expert*innen und Bezirksvertreter*innen weiterentwickelt. Im Wiener Klimateam entscheidet eine repräsentativ geloste Bürger*innen-Jury, welche Vorschläge umgesetzt werden sollen.

Das Projekt „Ein zentraler Platz für Simmering – Grüner, verkehrsberuhigter, aufenthaltsfreundlicher für alle“ wird als sogenanntes Nachrutschprojekt umgesetzt. Kann ein ursprünglich gewähltes Projekt im Zuge der Detailplanung nicht realisiert werden, rücken andere Klimateam-Projekte nach. Diese Nachrutschprojekte werden ebenfalls durch die Bürger*innen-jury festgelegt.

Zum Wiener Klimateam

Das Wiener Klimateam ist ein Projekt des Büros für Mitwirkung der Stadt Wien und hat 2022 gestartet. Seither wurden über 5.000 Ideen in 11 Bezirken eingebracht. Wiener*innen und Expert*innen der Stadt Wien haben daraus gemeinsam bereits 75 Projekte entwickelt. Eine große Bandbreite an Projekten ist bereits umgesetzt: Dazu zählen etwa die Umgestaltung des Vorplatzes der U3-Endstation Ottakring oder des Schlingermarkts, ein familienfreundlicher Naturlehrpfad in Simmering, Fahrradreparatur-Angebote, Fassadenbegrünungen sowie Infoabende für Energiegemeinschaften. Die Josefstadt und Penzing sind aktuell Klimateam-Bezirke. Alle Infos unter https://klimateam.wien.gv.at/