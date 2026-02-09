„TikTok: Hass geht viral“: Public-Value-Schwerpunkt zur aktuellen Social-Media-Debatte am Mittwoch, 21:35 Uhr bei ATV & JOYN

Wien (OTS) -

Das Thema „Social-Media-Regulierung“ ist in Österreich aktuell stark diskutiert. Erst zuletzt sprachen sich Vizekanzler & Medienminister Andreas Babler (SPÖ) sowie Digitalisierungs-Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) bei „Breaking Media“-Moderatorin Gundula Geiginger für ein Social-Media-Verbot für Kinder aus. Welche Gefahren gehen von Social-Media-Plattformen tatsächlich aus? Wie schnell ebnen Algorithmen den Weg von niedlichen Clips zu extremistischen Inhalten? Was bedeutet das für Kinder, die Gesellschaft und die Demokratie? Passend zur aktuell gesellschaftlichen Debatte zeigen JOYN & ATV am Mittwoch um 21:35 Uhr die Doku „TikTok: Hass geht viral – Das Monster im Kinderzimmer“, die jene Mechanismen enthüllt, die längst nicht mehr nur Spielplatz für Tanzclips und Memes sind. Im Zentrum steht die Frage: Wer schützt die jungen Menschen auf diesen Plattformen und wer verdient am Geschäft mit ihrer Aufmerksamkeit?



„Wir befinden uns aktuell auf einer Risikostufe vier von fünf“, so Sylvia Mayer, Direktorin der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), über die Gefährdungslage im Bereich des islamistischen Extremismus und Terrorismus sowie im Rechtsextremismus. Sie berichtet über einen großen Anstieg der zur Anzeige gebrachten Straftaten bei Personen unter 18 Jahren: „Im Jahr 2024 haben wir insgesamt über 200 Personen nach terroristischen Straftaten zur Anzeige gebracht, davon waren 44 Prozent Jugendliche unter 18 Jahren.” 2021 lag die Zahl bei 14 Prozent. Nun sei die Politik gefordert, dem stimmt auch Jugendministerin Claudia Bauer zu, da der Digital Services Act aktuell zu “zahnlos” sei und den Plattformen keine Konsequenzen drohen. Zudem halten sich die Plattformen zum Teil nicht an ihre eigenen Richtlinien, wie Julia Krickl vom ÖIAT herausgefunden hat. Traditionelle Medien geraten zunehmend unter Druck, offen sind jedoch die Begrenzung von Marktmacht, die Auflösung monopolartiger Strukturen und klare Handlungsregeln für Plattformbetreiber. Auswirkungen gibt es auch in der Werbewirtschaft, wo nur 14 Prozent von 110 Millionen Euro an Werbeausgaben für den heimischen Markt bleiben.



Cybercrime-Forscherin Julia Krickl (ÖIAT) machte bei ihrer Recherche dramatische Entdeckungen: “Wir haben Inhalte gefunden, die Attentate wirklich auch zeigen, mit ganz vielen Filtern und Farben darübergelegt [...].” Solch abscheulichen Content fände man auch zum Attentat in Graz: “Da wird dann gezeigt, wie viele Menschen ermordet wurden und es wird gefeiert, zum Beispiel wie viele Frauen in dem Attentat von Graz ermordet worden sind.” Journalist Clemens Neuhold (Profil) taucht für seine Recherche in die Welt von TikTok ein: „Wir wollten auch in einem Selbstversuch nachzeichnen, wie diese Radikalisierung passiert. [...] Es wurden uns dann Empfehlungen geschickt, Links für Telegram, da sind wir wirklich zum harten Tobak gekommen.“



Außerdem zu Wort in der hochkarätig besetzten Doku kommen unter anderem Vizekanzler Andreas Babler, Islamwissenschaftler Salih Seferovic (Verein DERAD), Strafverteidiger Andreas Mauhart, Kommunikationsstrategin Theresa Lehmann, Medienplaner Daniel Gruber und mehr.



Programm-Schwerpunkte auf PULS 4, ATV & JOYN zur aktuellen Social-Media-Debatte

Am Dienstagabend startet “Pro und Contra” die “Wintergespräche” mit den Parteichefs. Moderatorin Manuela Raidl begrüßt Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) im Studio. Direkt danach hat “Breaking Media” den Journalisten und ehemaligen PULS 24-Chefredakteur Stefan Kaltenbrunner zu Gast, der an der Dokumentation „TikTok: Hass geht viral – Das Monster im Kinderzimmer“ journalistisch mitgearbeitet hat und sich in seinen Recherchen intensiv mit der medienpolitischen Debatte um das Social-Media-Verbot für Kinder auseinandersetzt.



Am Mittwoch widmen sich “Café Puls” (ab 5:30 Uhr auf JOYN & PULS 4), “Treffpunkt Österreich zu Mittag” (um 12:00 Uhr auf JOYN, ATV & PULS 24) mit Stefan Kaltenbrunner als Gast und “Treffpunkt Österreich” (um 19:50 Uhr auf JOYN, ATV, PULS 24 & SAT.1 Österreich) dem brennenden Thema. Nach der Doku um 22:20 Uhr diskutieren bei “Wild Umstritten” Ex-Gesundheitsminister Rudolf Anschober, Exxpress-Herausgeberin Eva Schütz und Journalist Christian Nusser bei Moderator Werner Sejka.



„TikTok: Hass geht viral – Das Monster im Kinderzimmer“ ist eine Dokumentation von Magdalena Jöchler und Pamela Milkowski, mit journalistischer Mitarbeit von Stefan Kaltenbrunner. Produziert wurde sie von Markand unter Markus Andorfer.



“TikTok: Hass geht viral” am Mittwoch um 21:35 Uhr & “Wild Umstritten” um 22:40 Uhr auf JOYN & ATV

“Pro und Contra - Die Wintergespräche" am Dienstag um 22:20 Uhr & “Breaking Media” um 23:15 Uhr auf JOYN & PULS 4