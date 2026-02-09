- 09.02.2026, 12:42:32
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- OTS0074
Termine am 10. Februar in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 10.00 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters: Stadt Wien, Wiener Symphoniker und UniCredit Bank Austria – Spitzenkunst für alle mit Bürgermeister Michael Ludwig, Ivan Vlaho, CEO UniCredit Bank Austria und Jan Nast, Intendant der Wiener Symphoniker (1., Stadtsenatssitzungssaal, Wiener Rathaus). Livestream auf www.wien.gv.at
(Schluss)
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