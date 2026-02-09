NEOS präsentieren neue Kampagne zum Kindergarten: „Das, was wirklich zählt“

Wien (OTS) -

Wien hat den Anspruch, Bildungshauptstadt zu sein. Mit der neuen Kampagne „Das, was wirklich zählt“ rücken wir die Kleinsten noch weiter in den Mittelpunkt und es ist die visuelle Fortsetzung unseres Ziels, Bildung schon in der ersten Bildungseinrichtung neu zu denken: Im Kindergarten.

Nach dem Startschuss mit der Grundsatzrede im Jänner wollen die Wiener NEOS eine Kampagne schaffen, die den Aufbruch spürbar macht. „Das, was wirklich zählt“ ist die kommunikative Klammer dafür. Die Idee ist, unseren Reformprozess mit der Leichtigkeit und dem Potential der Kinder zu verbinden. Weil es nichts Wichtigeres gibt als die Zukunft der Jüngsten – und weil gute Kindergärten der Schlüssel dafür sind.

Bettina Emmerling, Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin: „Elementarpädagogik ist für mich eine Herzensangelegenheit, weil sie die Basis für ein mutiges, freies Leben ist. Mit der Kampagne rücken wir jene in den Mittelpunkt, die oft keine laute Stimme haben, aber unsere volle Aufmerksamkeit verdienen – unsere Kinder. Darum ist mein Ziel, die Sprachförderung auf neue Beine zu stellen, um sicherzugehen, dass jedes Kind eine Chance auf eine gelungene Bildungskarriere hat. Und das heißt eben auch, Deutsch schon im Kindergarten zu fördern.“

Philipp Kern, Landesgeschäftsführer NEOS Wien: „Wir NEOS sind mit einem Chancenversprechen angetreten. Nämlich dass wir nicht aufhören werden, Reformen umzusetzen, bis jedes Kind alle Chancen im Leben hat. Das ist das, was wirklich zählt. Wir zeigen: Wer die großen Fragen der Zukunft lösen will, muss bei den Kleinsten anfangen. Unsere Kampagne ist eine Liebeserklärung an den Kindergarten als erste Bildungseinrichtung und ein klares Versprechen an die Wiener Familien, dass wir den eingeschlagenen Reformkurs weiterverfolgen.“

Die vier ausgewählten Claims der Kampagne lauten:

"Ein Kindergarten, in dem sich alle verstehen"

"Jedem Kind die Flügel heben"

"Der wichtigste Job in der Stadt"

"Mehr Zeit für jedes Kind"

Die Kampagne startet mit 9. Februar und findet im digitalen und im öffentlichen Raum statt und wird Aufmerksamkeit für das schaffen, was wirklich zählt: Die Bildung unserer Kinder.

Fotocredits: NEOS Wien (2x)