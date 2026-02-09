„Report“: Wird der Parteitag zur nächsten Zerreißprobe für die SPÖ?

Wien (OTS) -

Yilmaz Gülüm präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 10. Februar 2026, um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Themen:

Rotes Rumoren

SPÖ-Chef Andreas Babler steht wenige Wochen vor dem Parteitag massiv unter Druck. Schlechte Umfrageergebnisse, negative Schlagzeilen und auch die parteiinterne Debatte um einen möglichen Gegenkandidaten reißt nicht ab. Und das, obwohl es der SPÖ in der Regierung gelungen ist, rote Kernthemen wie die Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel umzusetzen und die Teuerung zu bremsen. Wird der Parteitag zur nächsten Zerreißprobe für die Partei und wie geht Andreas Babler mit der Kritik an ihm um? Yilmaz Gülüm und Martin Pusch berichten.

Dazu im Interview mit Eva Linsinger: Nationalratspräsidentin Doris Bures

Die schwierige Rückkehr

Bereits kurz nach dem Sturz von Langzeitdiktator Assad hat das Innenministerium im Dezember 2024 angekündigt, die freiwillige Ausreise von Syrerinnen und Syrern zu unterstützen. Bis zu 1.000 Euro Rückkehrhilfe gibt es dafür, zusätzlich wird die Rückreise organisiert. Andere EU-Länder zahlen aber deutlich mehr Unterstützungsleistungen aus. Bis heute sind gerade einmal 860 Syrerinnen und Syrer, das sind 0,8 Prozent aller in Österreich lebenden Menschen aus Syrien, freiwillig in ihre alte Heimat zurückgekehrt. Warum entscheiden sich so wenige für die Rückkehr nach Syrien? Wie geht es jenen, die zurückgekehrt sind? Und sollte Österreich mehr Geld für Rückkehrwillige in die Hand nehmen? Patrick Gruska und Karim El-Gawhary berichten.

Schmelzende Skigebiete: Wenig Schnee für viel Steuergeld

Kaum ein Winter vergeht, in dem nicht ein Skigebiet schließen muss oder kurz davorsteht. Vor allem im Osten Österreichs spitzt sich die Lage klimawandelbedingt zu und die Symptome sind ähnlich: Wenig Schnee, hohe Kosten und Millionen Euro Steuergeld, die für den Fortbestand notwendig sind. Deshalb will man etwa im kleinen Lackenhof in Niederösterreich nun den Sommertourismus forcieren, in der Hoffnung, das finanzielle Minus im Winter auszugleichen. Aber kann das gelingen? Timon Hausböck und Emanuel Liedl waren vor Ort und haben auch im ebenfalls defizitären Mariazell in der Steiermark nachgefragt, ob ein ähnliches Konzept funktioniert hat. Und sie haben die unpopuläre Frage gestellt, ob die „Skination“ nicht auch an Schließungen von schneearmen, defizitären Skigebieten denken sollte.