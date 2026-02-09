Valentinstag: Heimische Gärtner bringen Herzen zum Blühen

Wien (OTS) -

Bevor am 14. Februar die Liebe gefeiert wird, herrscht Hochbetrieb in den heimischen Gewächshäusern. Ziel ist, dass rechtzeitig zum Valentinstag Blumen und Pflanzen in höchster Qualität zur Verfügung stehen. Hinter jeder Topfpflanze und jedem Strauß stecken das Know-how und die Leidenschaft der heimischen Gärtnerinnen und Gärtner.

Ein Geschenk voller Lebenskraft: Gärtnerwissen trifft Naturwunder

Warum Blumen seit Generationen das ultimative Symbol für tiefe Gefühle sind, lässt sich nicht nur mit ihrer Ästhetik, sondern auch botanisch begründen. Hinter der makellosen Optik steckt das fundierte Wissen der heimischen Gartenbaubetriebe, die die „Sprache der Pflanzen“ beherrschen. In der Fachliteratur wird die Blüte dabei gerne mit einem Augenzwinkern als das „vitalste und attraktivste Wunder der Natur“ bezeichnet – eine gebündelte Ladung Fortpflanzungsenergie, die nur ein Ziel hat: Aufmerksamkeit der Bestäuber zu erregen!

Österreichs Gärtner sind die Regisseure dieses Naturschauspiels. Mit jahrzehntelanger Erfahrung, viel Fingerspitzengefühl und einem tiefen Verständnis für biologische Zusammenhänge steuern sie die Entwicklung jeder einzelnen Pflanze. Eine Blume ist für sie weit mehr als bloße Dekoration. Sie ist das Ergebnis einer monatelangen, liebevollen Aufzucht. Auch ist sie die konzentrierte Lebenskraft einer Pflanze, die durch die Expertise im Gartenbau so veredelt wird, dass sie mit ihrer Pracht, Farbe und ihrem Duft die Sinne nachhaltig betört.

Wenn wir in Österreich Blumen zum Valentinstag schenken, überreichen wir also kein anonymes Massenprodukt, sondern ein Stück meisterlich kultivierte Natur. Die heimischen Betriebe sorgen mit Leidenschaft dafür, dass diese „Botschafter der Lebensfreude“ pünktlich zum Fest der Liebe ihre volle Vitalität entfalten. Es ist dieses Zusammenspiel aus gärtnerischem Handwerk und der unbändigen Energie der Natur, das einen regionalen Blumengruß so wertvoll und lebendig macht.

Qualität durch Regionalität und Handwerk

Die Entscheidung für Blumen aus österreichischer Produktion garantiert vor allem höchste Qualität, Frische und Haltbarkeit. Durch die kurzen Transportwege gelangen die Pflanzen ohne Umwege vom Gewächshaus in den Verkauf, was ihre natürliche Vitalität bewahrt. Dabei setzen die heimischen Familienbetriebe auf nachhaltige Kulturmethoden, die nicht nur die Umwelt schonen, sondern auch wertvolle Arbeitsplätze in der Region sichern.

„Wir sehen unsere Arbeit als Handwerk, das weit über die reine Produktion hinausgeht“, erklärt Ulli Jezik-Osterbauer, Präsidentin des Bundesverbands der österreichischen Gärtner. „Ein Valentinsgruß aus regionalem Anbau ist daher ein klares Statement für Herkunft und gegen anonyme Massenware. In einer Zeit, in der Echtheit und Transparenz immer wichtiger werden, bleibt die Blume aus der Gärtnerei ein persönliches Geschenk, das die Natürlichkeit der Pflanze mit der Bodenständigkeit des heimischen Gartenbaus verbindet“

Von klassischer Eleganz bis zum Frühlingserwachen im Topf

Das Angebot der heimischen Gärtnereien zum Valentinstag zeigt sich so vielfältig wie die Vorlieben der Beschenkten selbst. Neben der zeitlosen Rose setzen die österreichischen Betriebe verstärkt auf kreativ gestaltete Arrangements, die das handwerkliche Können der Gärtnerinnen und Gärtner unterstreichen.

Besonders beliebt ist das „Frühlingserwachen im Topf“: Liebevoll arrangierte Schalen mit farbenfrohen Primeln, leuchtenden Narzissen und Tulpen sowie duftenden Hyazinthen bringen die erste vitale Kraft des Frühjahrs direkt in die Wohnzimmer. Wer nach langlebigen Liebesbeweisen sucht, greift zu den vielfältigen Zimmerpflanzen, Stauden oder Gehölzen in hochwertiger Gärtnerqualität, die als Symbole der Beständigkeit weit über den Valentinstag hinaus Freude bereiten. Ergänzt wird das Sortiment durch florale Unikate; dabei handelt es sich um handgebundene Sträuße aus heimischer Produktion, die durch saisonales Beiwerk und eine individuelle Gestaltung die unverkennbare Handschrift der Meisterinnen und Meister tragen.

Wer also auf der Suche nach einem besonderen Geschenk zum Valentinstag ist, findet in den heimischen Gärtnereien nicht nur hochwertige Produkte, sondern auch Inspiration, persönliche Beratung und die Möglichkeit, mit einem Einkauf vor Ort die regionale Wirtschaft zu stärken – ein Zeichen der Verbundenheit und Wertschätzung auf allen Ebenen.

Nähere Informationen und Bilder gibt es beim Bundesverband der österreichischen Gärtner.