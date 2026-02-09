VBW-Musicals 2025 international auf Erfolgskurs

Wien (OTS) -

Die Vereinigten Bühnen Wien (VBW), ein Unternehmen der Wien Holding, blicken auf ein weiteres äußerst erfolgreiches Jahr auf den internationalen Musicalbühnen zurück. 2025 standen fünf VBW-Eigenproduktionen in zehn Ländern auf dem Programm und begeisterten rund eine Million Besucher*innen. Seit 1996 exportieren die VBW ihre Produktionen in alle Welt – bislang erlebten rund 31 Millionen Menschen in nahezu 28.000 Vorstellungen ein Musical „Made in Vienna“ in 24 Ländern und 18 Sprachen.

ELISABETH, TANZ DER VAMPIRE, REBECCA, RUDOLF sowie MOZART! sorgten im Vorjahr für internationalen Jubel. Deutschland, Schweiz, Belgien, Niederlande, Litauen, Ungarn, Tschechien, Rumänien, Japan und China brachten eines bzw. mehrere Stücke der VBW zur Aufführung.



Fünf VBW-Produktionen begeisterten 2025 international

ELISABETH, die erfolgreichste Eigenproduktion der VBW, bleibt ein Publikumsmagnet: Über 12 Millionen Menschen haben bisher weltweit das Musical über die österreichische Kaiserin gesehen. 2025 war die Produktion in Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Litauen, Tschechien, Japan, Ungarn und China zu erleben.

Auch TANZ DER VAMPIRE zählt zu den internationalen Dauerbrennern. Fast 11 Millionen Zuschauer*innen weltweit folgten bislang der Geschichte rund um Professor Abronsius, Alfred, Sarah und Graf Krolock. 2025 war das Erfolgsstück in Japan, Ungarn und Tschechien zu sehen.

Mit REBECCA, basierend auf dem Roman von Daphne du Maurier, feierten die VBW ebenfalls große Erfolge. Aufführungen in Tschechien, Belgien, Rumänien und Ungarn begeisterten das Publikum.

RUDOLF, das Musical über das tragische Schicksal des Kronprinzen Rudolf und Mary Vetsera, wurde 2025 in Ungarn gespielt.

Das Musical-Drama MOZART! stand zuletzt in China und Litauen auf dem Spielplan.

Internationale Musical-Premieren 2026

Auch 2026 setzen die VBW ihren internationalen Erfolgskurs fort. Gleich mehrere Produktionen feiern in diesem Jahr weltweite Premieren: ELISABETH markiert sein 30-jähriges Auslandsjubiläum und wird neben Tschechien, Litauen, Ungarn, Japan und China auch in Korea zu sehen sein. REBECCA feiert Premieren in Rumänien, Ungarn, Tschechien, Japan, Deutschland und Korea. RUDOLF sowie DER BESUCH DER ALTEN DAME kehren erneut auf deutsche Bühnen zurück.



VBW International – eine Erfolgsgeschichte

Seit drei Jahrzehnten sind die Vereinigten Bühnen Wien ein starker internationaler Player. Von der ersten Auslandsproduktion 1996 bis heute verzeichnet das Unternehmen rund 31 Millionen Besucher*innen weltweit. Insgesamt elf Eigenproduktionen – ELISABETH, MOZART!, TANZ DER VAMPIRE, REBECCA, RUDOLF, DER BESUCH DER ALTEN DAME, SCHIKANEDER, DON CAMILLO & PEPPONE, I AM FROM AUSTRIA, ROCK ME AMADEUS – DAS FALCO MUSICAL sowie MARIA THERESIA – DAS MUSICAL – haben das Wiener Musical international zu einer starken Marke gemacht.



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