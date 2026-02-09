Lorenz Wiltschke übernimmt Corporate und Regulatory Affairs-Funktion bei BAT Austria

Wien (OTS) -

Mit Februar übernimmt Lorenz Wiltschke die Position des External Affairs Manager Austria bei British American Tobacco (BAT) Austria.

Ein zentraler Schwerpunkt seiner Aufgabe liegt in der Begleitung der Transformation von BAT hin zu einer besseren Zukunft – A Better Tomorrow™ – durch den Aufbau einer rauchfreien Welt. BAT entwickelt sich rasant zu einem globalen Unternehmen mit mehreren Produktkategorien. Mit der E-Zigarettenmarke Vuse ist BAT weltweit Marktführer*. In Österreich führt BAT mit der Marke Velo die Kategorie der Nikotin Pouches an.

Das „Multi-Category-Unternehmen“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, die gesundheitlichen Auswirkungen des Geschäfts zu verringern, indem Rauchende, die andernfalls weiterhin rauchen würden, von der Zigarette auf alternative Nikotinprodukte umsteigen. Dafür ist die Akzeptanz des Konzepts der Risikoreduzierung für Raucher*innen (Tobacco Harm Reduction, THR) entscheidend.

Mit seiner Expertise in den Bereichen Public Policy, Government Relations und strategische Interessenvertretung bringt Wiltschke umfassende Erfahrung für diese dynamischen Entwicklungen in der Branche ebenso wie im regulatorischen Bereich auf nationaler- und EU-Ebene mit. Wiltschke verfügt über eine interdisziplinäre Ausbildung in Rechtswissenschaften sowie International & European Governance. Er studierte an der Universität Wien und an der Universität Leiden in den Niederlanden.

Vor seinem Wechsel zu BAT war er als Consultant und Head of Public Affairs für international agierende Unternehmen tätig und beriet sie in Fragen der politischen Interessenvertretung, strategischen Kommunikation und regulatorischen Rahmenbedingungen auf nationaler und europäischer Ebene. Während des österreichischen EU-Ratsvorsitz 2018 unterstützte Wiltschke als Referent das EU-Exekutivsekretariat des Bundeskanzleramtes.

Rückkehr von Jennifer Wieckhorst nach Hamburg

Im Zuge ihrer personellen Weiterentwicklung kehrt Jennifer Wieckhorst nach drei erfolgreichen Jahren bei BAT Austria an den Standort Hamburg zurück.

Während einer entscheidenden Phase der Transformation in Österreich leistete Wieckhorst einen wesentlichen Beitrag zur strategischen Weiterentwicklung des Corporate-Affairs-Bereichs und zur Positionierung von BAT im politischen und gesellschaftlichen Dialog.

BAT Austria dankt ihr für ihr Engagement und wünscht ihr weiterhin viel Erfolg.

*Basierend auf dem von Vuse geschätzten Marktanteil (Wertanteil) von Vapour Pods und vorgefüllten Geräten, abgeleitet von der unverbindlichen Preisempfehlung im gemessenen Einzelhandel (d.h. dem Gesamtwert der Kategorie E-Zigarette im Einzelhandelsumsatz) in den Hauptmärkten für Vapour: USA, Kanada, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Polen und Spanien (Stand September 2025).